Daniel Pancu a aflat câte meciuri va fi suspendat la Euro U21. A venit sancțiunea pentru ieșirea furibundă din meciul cu Elveția

Daniel Pancu, selecționerul României U21, a primit o suspendare de două etape din partea UEFA pentru răbufnirea din timpul victoriei cu Elveția U21, meciul care le-a asigurat „tricolorilor mici” .

Daniel Pancu va fi suspendat în primele două meciuri la Euro U21

Comisia de Etică și Disciplină a UEFA a decis să îl suspende două etape pe selecționerul României U21.

„Administrația FRF a acceptat propunerea Comisiei Tehnice în ceea ce îl privește pe Daniel Pancu, acesta urmând să meargă la Campionatul European din postura de selecționer.

Ca urmare a sancțiunii UEFA, Pancu nu va putea fi pe bancă la primele două meciuri din faza grupelor.

Totodată, în perioada următoare Daniel Pancu va primi și o sancțiune financiară din partea administrației FRF, cuantumul acesteia urmând a fi stabilit”, afirmă Federația Română de Fotbal într-un

Pe 15 octombrie, pe Stadionul Giulești, naționala noastră de tineret a obținut o victorie uriașă împotriva selecționatei similare a Elveției, scor 3-1. Cu acest rezultat, România și-a câștigat grupa preliminară, în timp ce elvețienii au terminat pe 3 și au ratat calificarea la Europeanul din 2025.

În ciuda prestației de vis, partida a fost marcată de incidentul din minutul 28, când Daniel Pancu și-a pierdut cumpătul și a sărit la central. Selecționerul era nemulțumit că arbitrul a părut să ezite în a-i acorda cartonașul roșu lui Jaquez după o intrare violentă la Louis Munteanu.

În cele din urmă, arbitrul l-a eliminat pe Jaquez, însă a făcut același lucru și în cazul lui Daniel Pancu, și în cazul lui Blănuță, atacantul lui U Cluj, care era rezervă în acel moment.

„Am crezut că Louis a murit”

Selecționerul Daniel Pancu a încercat să își justifice ieșirea furibundă și a spus că după intrarea lui Jaquez.

„În primul moment, credeţi-mă, am crezut că a murit Louis… Doamne-fereşte! Eu din unghiul în care eram am văzut că a primit o talpă cu crampoane direct în gât. Şi am crezut că s-a dus… apoi am văzut că mişcă şi că arbitrul scoate cartonaşul galben. În secunda aia m-am gândit la jucător, dar şi la un episod de la meciul tur din Elveţia, când am primit golul de 2-2 după un ofsaid de 3 metri şi fault.