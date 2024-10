Când joacă FCSB al 3-lea meci în Europa League? Ce șanse au „roș-albaștrii” cu Glasgow Rangers + program

FCSB a reușit să urce pe locul 4 în clasamentul Europa League, după un debut de vis în competiție. Trupa pregătită de Elias Charalambous se gândește acum la al 3-lea meci, unul care se anunță destul de dificil – pe terenul celor de la Rangers.

Campioana României se va deplasa în Scoția după pauza competițională, înfruntarea de pe Ibrox Stadium fiind programată pe 24 octombrie 2024. Ianis Hagi vs FCSB în runda a 3-a de Europa League FCSB o va întâlni pe Rangers în etapa a 3-a de Europa League, duelul cu echipa la care evoluează internaționalul român Ianis Hagi fiind programat pe 24 octombrie, de la ora locală a României, 22:00.

Peste 50.000 de suporteri sunt așteptați pe Ibrox Stadium, o arenă unde recent .

Gruparea scoțiană a avut parte de o evoluție de coșmar în etapa secundă, atunci când francezii au punctat de 3 ori în prima repriză, prin Fofana și Lacazette (dublă). Lawrence a fost cel care a marcat golul de onoare al celor de la Rangers, în minutul 14. Trupa din Hexagon nu s-a oprit și după pauză a reușit și golul 4, prin același Fofana.

Gazdele întâlnirii de pe 24 octombrie au 3 puncte în Europa League, după succesul din runda cu numărul 1, la Malmo FF. La finalul lunii septembrie, scoțienii se impuneau în Suedia cu scorul de 2-0, prin reușitele lui Bajrami și McCausland.



La fel ca la meciul din Grecia, contra lui PAOK, FCSB pornește cu șansa a doua, având o cotă de 5.50 la victorie, în timp ce un succes al lui Rangers pare mult mai plauzibil, fiind cotat cu 1.60 de . Un rezultat de egalitate este creditat cu o cotă de 4.10.

Ce urmează pentru FCSB după meciul de pe Ibrox?

După duelul de pe Ibrox Stadium, FCSB se va întoarce acasă, acolo unde are programate două partide de Europa League în luna noiembrie. Pe 07.11.2024, bucureștenii se vor duela cu Midtjylland, iar apoi o vor găzdui pe Olympiacos.

Anul 2024 se va încheia pentru campioana Superligii cu un meci la Hoffenheim.

În luna ianuarie, FCSB va evolua în fieful celor de la Qarabag, iar apoi o va întâlni pe Manchester United, acasă.

Primele 8 formații din clasamentul Europa League își asigură locul în optimile de finală, în timp ce următoarele 16 vor disputa un play-off.

Program complet FCSB în Europa League:

24.10.2024 – Rangers FC vs FCSB – 22:00

07.11.2024 – FCSB vs FC Midtjylland – 19:45

28.11.2024 – FCSB vs Olympiacos FC – 22:00

12.12.2024 – TSG Hoffenheim vs FCSB – 19:45

23.01.2025 – Qarabag FK vs FCSB – 19:45

30.01.2025 – FCSB vs Manchester United – 22:00

Victorii entuziasmante în primele 2 etape

Echipa lui Charalambous începe meciul de pe Ibrox Stadium de pe locul 4 din Europa League, acolo unde a ajuns după 2 victorii în primele 2 etape. Pe 26 septembrie, , pe care au învins-o cu scorul de 4-1.

Daniel Bîrligea a reușit să marcheze primul gol european în tricoul roș-albastru, după doar 8 minute. Oaspeții egalau în minutul 23 prin Lipuscek, iar Ștefănescu o aducea pe FCSB în avantaj după pauză. Căpitanul Darius Olaru a strălucit apoi

cu dubla din minutele 58 și 69.

Mijlocașul celor de la FCSB însă a făcut o gafă imensă în a doua etapă, atunci când FCSB a evoluat pe terenul celor de la PAOK. La pauza partidei contra trupei lui Răzvan Lucescu, oaspeții conduceau cu scorul de 1-0, grație reușitei lui Daniel Bîrligea. Darius Olaru se afla la baza golului.

Căpitanul celor de la FCSB fusese însă avertizat în prelungirile primei reprize, iar imediat după pauză a comis un fault pentru care a văzut al doilea cartonaș galben.

Arbitrul german Stegemann l-a eliminat fără ezitare pe Olaru, care va fi suspendat în partida de pe Ibrox Stadium. Din fericire pentru echipa patronată de Gigi Becali, FCSB a reușit să reziste în Grecia, în inferioritate numerică.

Charalambous nu l-a pierdut doar pe Olaru la meciul cu PAOK, ci și pe Lixandru, cel care a suferit o accidentare. La finalul partidei, finanțatorul clubului : ”Lixandru e pierdere omenească, îmi pare rău de el. Dar nu stăm noi în Lixandru. Dar noi nu mai jucăm cu doi închizători în campionat, jucăm cu Olaru și Tănase interi. După meci m-am dus la MM și i-am zis că de mâine îi mărim contractul lui Lixandru, asta am vrut să fac pentru el. I-am făcut 12.000, avea vreo 7-8.000 de

euro pe lună. Toată echipa era de față acolo.”

Cotele pot suferi modificări în orice moment. Pariurile sportive cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!