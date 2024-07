Ce a scris presa olandeză despre portarul României? Florin Niță este un „penalty killer”

Unul dintre cei mai importanți membri ai naționalei României, fără de care tricolorii nu ar fi avut același parcurs la EURO 2024, este portarul . Intervențiile sale au atras atenția presei din Olanda, care l-au lăudat pentru numeroasele momente în care a salvat echipa, ajutând România să avanseze în competiție.

„România are un portar care știe să apere un penalty”

Niță este privit drept o alegere excelentă pentru a apăra buturile naționalei, în ciuda faptului că a rămas fără club chiar înainte de EURO 2024 și că este cotat la doar 225.000 de euro de către Transfermarkt. Portarul român și-a demonstrat valoarea, iar publicații precum vi.nl lăudându-l pentru numeroasele momente în care a salvat echipa, potrivit

„Totuși, cu Niță, România are un portar care știe să apere un penalty. Internaționalul cu 23 de selecții la națională, care a trebuit să-i acorde prioritate lui Horațiu Moldovan, mai mic cu zece ani, în seria de calificări la Campionatul European, a salvat deja un penalty de la Jordan Henderson într-un amical cu Anglia și și-a făcut un renume ca penalty killer, mai ales în Cehia la Sparta Praga. În total, a apărat 12 penalty-uri la echipele de club”, a amintit publicația olandeză, care l-a numit pe Niță un „penalty killer”.

Niță se află la apogeul carierei

consideră că acesta este vârful carierei sale. „Încerc să mă bucur pe deplin de această perioadă, dar deocamdată nu conştientizez la maximum ce se întâmplă. Este vârful carierei mele, deocamdată, am avut adversari puternici – Ucraina, Slovacia, Belgia. Poţi spune că începe Campionatul European în optimi, dar mai întâi trebuie să treci de grupe. Este fotbal, de ce să-mi fie frică…? O fac cu entuziasm şi pasiune! Frică îmi este doar de Dumnezeu. Când intri pe stadion şi vezi că 80% e plin de români este o atmosferă incredibilă! Este ceva ce nu poţi explica în cuvinte! În campanie am fost criticaţi – nu este corect, numai noi ştim cât ne sacrificăm, cât ne dorim să facem pentru echipă. De multe ori, avem nevoie de cuvinte frumoase, de laudă, dar nu le-am primit. Dar faptul că suntem o echipă şi uniţi, am reuşit să trecem cu bine şi, acum, culegem roadele. Când îmbrac tricoul naţionalei este un sentiment plăcut şi o responsabilitate foarte mare! Tot ce se întâmplă acum i se datorează şi lui Edi Iordănescu. Calea pentru sferturi este să rămânem umili şi cu capul jos. Uniţi vom reuşi!”, a consemnat, la rândul său, Niță.