Ce șanse are România în faza finală a Billie Jean King Cup?

Echipa de tenis feminin a României va evolua în luna noiembrie în faza finală a Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup). Aceasta este cea mai importantă competiție pe echipe din tenisul feminin.

12 echipe sunt calificate la competiția organizată în Spania, la Malaga, între 13 și 20 noiembrie. Este vorba despre cele două finaliste de anul trecut, Canada și Italia, țara gazdă Spania, Cehia (beneficiara de wild card) și 8 echipe care au trecut de calificări. Lista completă a participantelor:

Australia, Canada, Cehia, Germania, Marea Britanie, Italia, Japonia, Polonia, România, Slovacia, Spania, SUA

este reprezentată de Jaqueline Cristian, Elena Gabriela Ruse, Ana Bogdan, Anca Todoni și Monica Niculescu. Horia Tecău este căpitanul nejucător.

În primul tur, România va întâlni Japonia, pe 14 noiembrie. Vestea bună este că cea mai importantă jucătoare a Japoniei, Naomi Osaka, a anunțat că nu va participa la Billie Jean King Cup. Astfel, Japonia le va avea pe teren pe Moyuka Uchijima, Nao Hibino, Eri Hozumi și Shuko Aoyama. Dintre acestea, doar Uchijima face parte din top 100 WTA. În cazul în care vom elimina Japonia, în sferturile de finală vom întâlni Italia, în această competiție.

Favoritele pentru câștigarea Billie Jean King Cup

Tenisul este în topul preferințelor și în rândul amatorilor de pariuri. Orice secțiune de include meciuri din tenis, aproape la orice oră din zi și din noapte. Fiind un sport atât de popular, apar frecvent și cote antepost, iar în ceea ce privește șansele la trofeul Billie Jean King Cup, cu prima șansă pornesc americancele.

SUA – 4.00

Cehia – 4.50

Polonia – 5.00

Canada – 6.00

Italia – 8.00

În schimb, România este considerată echipa cu cele mai mici șanse la câștigarea competiției și are cota 51.00.

Istoria României în această competiție

România ocupă locul 11 în clasamentul Billie Jean King Cup. Am fost aproape de două ori să disputăm finala, la edițiile din 1973 și 2019. Interesant este că în 1973 a fost debutul nostru în această competiție și am fost aproape de o finală. În schimb, în 2019 am fost din nou aproape de o finală, după ce am învins Cehia dramatic în sferturi la Praga, dar apoi . România a mai jucat în sferturile de finală din competiție în 1974, 1978, 1980, 1981 și 2016.

Monica Niculescu este jucătoarea din tabăra noastră care deține mai multe recorduri. Ea este jucătoarea care a obținut cele mai multe victorii (33), cele mai multe victorii la dublu (18) și care a jucat cele mai multe confruntări (40). Este cea mai vârstnică jucătoare a României din competiție, dar și cea mai longevivă (14 ani).

Din lotul pe care îl deplasăm în Spania, Jaqueline Cristian are un bilanț de 8 victorii și 3 înfrângeri în competiție. În schimb, Ana Bogdan, cealaltă jucătoare care ne va reprezenta la simplu, are un bilanț de 6 victorii și 4 înfrângeri. Monica Niculescu va juca la dublu, unde are 33 de victorii și 22 de înfrângeri.

„Mi-a plăcut să joc în Cupa Davis și este o energie diferită atunci când disputăm aceste meciuri. Iubirea pentru această competiție și pentru acest format de tenis îmi oferă o idee despre ce este necesar în rolul de căpitan nejucător. Sunt multe de făcut din postura de căpitan și trebuie să organizezi mulți oameni pentru a lucra împreună, dar este o experiență grozavă. Aceste fete sunt modele pentru mulți români care urmăresc sportul și ne dorim să realizăm tot ce este posibil”, a spus căpitanul nejucător Horia Tecău.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări.