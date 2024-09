Ce spune Simona Halep despre afirmația făcută de Serena Williams, după ce a fost găsită dopată. Cine o ajută în construirea unei noi echipe: „Nu a reușit să câștige”

Simona Halep a primit marți, 5 martie, verdictul final de la TAS cu privire la cazul său de dopaj în care a fost implicată: . Sportiva noastră revine pe terenul de tenis, la Miami Open, care debutează pe 17 martie.

Tenismena a vorbit pentru prima dată despre cu privire la suplimentele pe care i le-a recomandat.

În cadrul aceluiași interviu, Simona Halep a acuzat laboratorul din București. În februarie, ea a fost prezentă la Lausanne, unde a fost judecată în cazul de dopaj. Sportiva spune că a trăit un șoc când a văzut că trece prin acest calvar din cauza unui document din România.

Simona Halep, despre Serena Williams. Cine o ajută în construirea unei noi echipe

După ce a revenit în țară, campioana noastră a fost prezentă la . Când a fost întrebată despre mesajul transmis de Serena Williams imediat după anunțul suspendării, Simona Halep a spus: „Cred că a fost o frustrare personală că nu a reușit să câștige atunci. Fiecare scrie și spune ce simte. Nu o judec, dar consider că este mult prea mare pentru acea postare!”.

De asemenea, sportiva a dezvăluit că Darren Cahill o ajută în construirea unei noi echipe.

Tenismena acuză laboratorul din București! A fost judecată după un document al românilor

Când a fost la Lausanne, pentru a demonstra că este nevinovată, Simona Halep a trăit un șoc când a văzut că este judecată după un document din România. Nu înțelegea cum se poate ca ea .

„Acum să povestesc cum am descoperit de unde vine treaba cu sângele. La Lausanne erau foarte multe ecrane în mijloc, direct în fața mea. Fratele meu era la două scaune de mine, avocații lângă mine. Apare documentul, iar fratele îmi spune că scrie în românește. Atunci am văzut steagul României și București. Nu înțelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată 4 ani de zile din cauza unui document venit din România. Și acum am emoții. A fost cel mai mare șoc din viața mea, ca proba din București a fost făcută nerespectând regulamentul. Sângele meu a stat două ore și ceva la o temperatură greșită.