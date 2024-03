Greșelile pe care Mouratoglou le-a făcut cu privire la suplimentele oferite Simonei Halep: „Neglijență sau mână criminală?”

Simona Halep a primit marți, 5 martie, verdictul mult așteptat din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS): de la patru ani la 9 luni.

Sportiva noastră se va întoarce pe terenul de tenis . Până atunci, tenismena a vorbit deschis pentru prima dată despre cazul de dopaj în care a fost implicată.

Simona Halep , pentru că la Lausanne a fost judecată după un document venit din România. Sportiva a trăit momente de șoc când a văzut că trece prin tot calvarul din cauza unui document al românilor.

Ce spune Simona Halep despre suplimentele primite de la Academia Mouratoglou

Tenismena a crezut întotdeauna în oamenii cu care a lucrat, pentru că atunci când îți angajezi niște oameni care să lucreze cu tine nu trebuie să existe îndoieli. Simona Halep susține că suplimentele trebuiau schimbate, pentru că aveau mult prea mult zahăr. Pe atunci, ea întrebase dacă sunt sigure și testate.

„Când m-am dus la Academie am spus că voi crede total în oamenii cu care lucrez. Așa a fost mereu. Când îți angajezi oameni să lucreze cu tine nu trebuie să ai îndoieli. Așa s-a întâmplat și acum. Am discutat că trebuie să îmi schimb suplimentele pentru că aveau prea mult zahăr. Când mi-au recomandat acest supliment am întrebat dacă sunt sigure și testate.

Eu toată viața mea am fost stresată cu acest lucru. Niciodată nu m-am gândit că pot trece printr-o asemenea nedreptate. Când le-am luat din nou, am mai întrebat o dată. Mai mult nu puteam să fac. Poate ar fi trebuit, dar niciun sportiv nu merge singur la laborator”, a spus Halep, pentru .

A fost un accident sau mână criminală?

Întrebată de Mihai Gâdea dacă tot prin ce a trecut a fost un accident, neglijență sau mână criminală, Simona Halep a răspuns:

„Neglijență din partea echipei pentru că nu au verificat, dar și o întâmplare, un ghinion. Nu avea ce să caute acea substanță în suplimentul respectiv. Din câte am înțeles, când se face acest produs, când se amestecă, e posibil să fi rămas ceva dinainte. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu rea intenție. Toți cei de la Academie și-au asumat, au semnat niște formulare în care au recunoscut că este vina lor. Toată lumea a știut înaintea primului meu interogatoriu.

Acele suplimente puteau fi verificate mult mai bine. Nu voi urî pe nimeni. În viață trebuie să iertăm. Am ajuns la acest nivel, am iertat, dar nu pot uita acesta traume. Lucrez la ele. Important este că revin pe teren. Acum sper să o fac mai bine, să nu mai țip, să nu mai arunc cu rachetele”.