Coasta de Fildeș a devenit pentru a treia oară campioana Africii la fotbal / S-a impus în fața Nigeriei în finala de pe teren propriu, scor 2-1

Coasta de Fildeș a devenit pentru a treia oară campioana Africii la fotbal, după ce s-a impus în fața Nigeriei cu scorul de 2-1 în finala disputată pe teren propriu la Abidjan.

🏆 𝑻𝑯𝑬 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 🏆 🇨🇮 Côte d’Ivoire are crowned African Champions for the third time in their history! 🥇 — CAF (@CAF_Online)

Fotbalistul Troost-Ekong a deschis scorul pentru Super Eagles, în minutul 38, însă Kessie a egalat apoi pentru Elefanți, în minutul 62, înainte ca Haller să facă diferența în minutul 81, spre finalul partidei, scrie .

52 Games, countless battles, so many goals, saves, skills & iconic moments, all leading up to 𝘁𝗵𝗶𝘀. 🏆🇨🇮 — CAF (@CAF_Online)