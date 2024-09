Congres PNL | Alina Gorghiu: Nicolae Ciucă este cel care va asuma ca prioritate a mandatului său tema siguranței familiei, a tinerilor, a femeilor

„România nu are nevoie de populism; România n-are nevoie de poleială, n-are nevoie de zâmbete largi prezentate în fiecare zi, dar fără proiect. Are nevoie de risc. România noastră, și a celor de afară, are nevoie de certitudine, de sinceritate și, da, de siguranță. Așadar, nu există niciun motiv să nu câștigăm și anul acesta alegerile prezidențiale, pentru că avem candidatul potrivit. Primul punct pe ordine de zi este aceasta rezoluție importantă. Astăzi nu este doar despre finalizarea procedurii de desemnare a candidatului PNL la alegerile prezidențiale, ci despre partidul care oferă familiilor din România sentimentul de protecție, de siguranță, garantând că familiile sunt apărate. Nicolae Ciucă este cel care va asuma ca prioritate a mandatului său tema siguranței familiei, a tinerilor, a femeilor”, a spus Alina Gorghiu.