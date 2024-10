Corvinul Hunedoara a remizat cu vicecampioana Croației, în turul doi preliminar al Europa League. Florin Maxim: „Una peste alta, sunt mulțumit”

Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate cu formaţia croată HNK Rijeka, scor 0 – 0, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa League.

În ciuda posesiei superioare a vicecampioanei Croaţiei, Corvinul a reuşit destul de des să pună în pericol poarta adversă, informează

Manșa a doua are loc joia viitoare.

În primul tur, pe cei de la Paksi, vicecampioana și câștigătoarea Cupei din Ungaria.

Reacția lui Florin Maxim

La finalul partidei, Florin Maxim s-a arătat mulțumit de jocul prestat de echipa sa.

„Am simțit că se putea și mai bine, dar și ei au fost periculoși când noi nu am fost exacți și i-am băgat în joc. Am fost mulțumit de cum s-au comportat băieții. În prima repriză am reușit construcția de joc și am avut câteva ocazii importante. Una peste alta, sunt mulțumit. (…)

Când spui că joci cu o echipă de liga a 2-a, din start te crezi favorit și e normal ca antrenorul lor să fie nemulțumit. La cum a arătat jocul, nu cred că am arătat ca o echipă de Liga 2.

Eu simt că putem (n.r. să se califice în grupe). Cine nu ne lasă să visăm? Cine ne poate pune această piedică?”, a spus antrenorul, potrivit