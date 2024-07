Cristian Mărgărit, unul dintre nutriționiștii cu renume din România, nu crede în apărarea Simonei Halep: „Contaminarea accidentală este foarte rară, mai ales la suplimentele de calitate”

, neagă orice vinovăție în ceea ce privește contaminarea cu roxadustat, însă un număr tot mai mare de persoane, inclusiv profesioniști din domeniu, își exprimă scepticismul cu privire la versiunea prezentată de sportiva noastră.

Cu excepția lui , nu s-a înregistrat niciun alt specialist care să susțină că vina aparține jucătoarei din Constanța, dubla câștigătoare de Grand Slam, conform .

Cristian Mărgărit, despre cazul Simonei Halep

Cristian Mărgărit, unul dintre nutriționiștii cu renume din România, care în prezent își desfășoară activitatea la Farul, campioana României, a făcut o declarație publică în care a sugerat că Simona Halep poartă o parte din responsabilitate pentru actuala sa situație.

„Pentru cei care cred că umblă câinii cu roxadustat în coadă prin fabricile de suplimente. Și pentru părerologii care habar nu au despre ce vorbesc dar au opinii și dau verdicte.

Lucrez în domeniu de peste 20 de ani, iar în ultimii 10 cu sportivi de performanță, inclusiv la nivel internațional. Am vizitat fabrici de suplimente, am fost la târguri și conferințe de suplimente și farmaceutice în acești ani. Am stat de vorbă cu specialiști.

Am folosit cu sportivii consiliați diverse suplimente, pentru că sportivii da, folosesc suplimente. Ba chiar am câștigat competiții împotriva unora care au fost depistați ulterior dopați. Totul „pe curat”. Totul cu grijă maximă la calitatea produselor, cu lista WADA lângă mine.

Da, eu le dau sportivilor toate informațiile, inclusiv studii științifice care justifică folosirea acelor suplimente. Care sunt incluse în programe personalizate, nu date doar pentru că e la modă sau că am auzit la cineva. Și sunt foarte precaut, nu ne asumăm riscuri nici măcar cu dozele, nu mai vorbim de substanțe și produse în sine.

Și oricând am fost întrebat de un sportiv „ce să bage”, i-am zis că nu merită să își riște cariera și prestigiul, mai ales că poate și natural.

Contaminarea accidentală este foarte rară, mai ales la suplimentele de calitate. După cum se vede și în poză, aici avem de la o firmă care respectă standardele GMP și, în plus, a inclus suplimentul într-un program de testare la o firmă specializată (Informed Sport, oameni pe care i-am cunoscut personal). Pe liniile de producție ale suplimentelor nu prea se fac și medicamente care să îmbunătățească performanțele sportive. Acele medicamente (substanțe) sunt produse în industria farmaceutică, în alte fabrici, în alte locuri, cu standarde de calitate și mai stricte.

Totuși, a arunca vina pe suplimente, deși la îndemână, este incorect față de toate firmele cinstite și față de ceilalți sportivi care le folosesc. Din acest motiv am scris, deși îmi propusesem să stau departe de povestea asta. Deci puteți lua liniștiți suplimente, nici colagenul, nici MCT Oil nu au doping în ele”, a postat Mărgărit pe contul de Facebook.