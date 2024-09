Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din activitatea de handbalistă: „Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal”

și-a anunțat definitiv rea din activitatea de handbalistă, la .

„De ani de zile tot spun că avem nevoie de o nouă sală polivalentă”

”Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitatea de handbalistă, am decis asta de ceva timp, nu a fost peste nopate, m-am tot gândit la momentul potrivit, dar acesta nu e niciodată.

Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal. Nu ştiu dacă e un singur motiv, cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv, dar nu vreau să fie o veste tristytă, ci să ne bucurăm cu toţii”

De ani de zile tot spun că avem nevoie de o nouă sală polivalentă, dar mesajul transmis nu a ajuns la nimeni. Sper ca de acum clasa politică să se ocupe și de sport și să construiască o nouă sală polivalentă pentru că avem nevoie.

Dacă vor să mă vadă jucând ultima dată în oraşul lor, să vină alături, să ne facem poze, să primească autografe! Sunt 25 de ani de carieră şi 20 la cel mai înalt nivel, am trăit multe momente frumoase. Sigur că oamenii ţin minte trofeele, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor şi de cele 2 medalii obţinute cu naţionala. E un sentiment unic. Am stat şi 4 ani în fara terenului, cred că atunci am învăţat cele mai importante lecţii”, a spus Cristina Neagu la Știrile Pro TV, relatează .

Amintim că Neagu a fost desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, în 2011, 2015, 2016 și 2018, iar cu echipa națională a câștigat două medalii de bronz, una la Campionatul European din 2010, iar cea de-a doua la Mondialul din 2015.