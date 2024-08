CTP: A fost una dintre cele mai frumoase, vii și artistice Olimpiade. Festivitatea de deschidere a fost și un mesaj că Franța nu va fi condusă de extrema dreaptă. Povestea „Cinei cea de taină” este bezna minții, molozul minții sau creier pane (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre Jocurile Olimpice de la Paris, duminică, pe B1 TV, la „Pe bune!” cu Răzvan Zamfir, și s-a arătat de părere că a fost „una dintre cele mai frumoase, vii și artistice Olimpiade din câte am văzut eu – și am văzut începând din 1964”.

„Va fi reținută, după părerea mea, ca una dintre cele mai frumoase, vii și artistice Olimpiade din câte am văzut eu – și am văzut începând din 1964 (…). A fost, după părerea mea, o Olimpiadă demnă de Franța. Franța a reușit să se exprime în acest eveniment extraordinar. Vă referiți la festivitatea de deschidere. Mie mi s-a părut cea mai apropiată, cea mai străbătută de artă festivitate de deschidere din câte am văzut la Olimpiade”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

„Să nu uităm ceva, o astfel de opțiune, de a plasa în deschidere scene de felul de acesta, care includ personaje din zona minorităților de toate felurile, minorități sexuale, LGBTQ+, minorități etnice și în general astfel de persoane considerate marginale, este, să nu uităm, această opțiune apare în condițiile ascensiunii îngrijorătoare, cred eu, pentru orice om cu ceva minte în cap din Europa, acensiunii extremei drepte din Franța. A fost și un mesaj că Franța – și cred cu tărie acest lucru – nu va ajunge niciodată să fie condusă de extrema dreaptă. Nu știu dacă cumva poate de stânga, dar de extrema dreaptă niciodată”, a adăugat gazetarul.

CTP: Povestea „Cinei cea de taină” este bezna minții, molozul minții sau creier pane

„Așa am văzut acest mesaj al incluziunii, care este un lucru, după părerea mea, foarte bun, al toleranței. La urma urmei, ce rău au făcut personajele acelea care au fost și ele reprezentate acolo? În ce privește povestea «Cinei cea de taină», aceea este bezna minții, molozul minții sau creier pane. «Cina cea de taină» a lui Leonardo da Vinci nu are niciun corespondent în Biblie. Repet, nu corespunde cu nimic, în Biblie nu se dau niciun fel de indicații de decor, scenografice în legătură acest eveniment. Nu se spune decât că Iisus a împărtășit pâinea și vinul cu ucenicii săi”, a continuat CTP.