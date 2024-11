David Popovici, discurs emoționant după ce a luat aurul la 200 de metri: „Nu mi-a păsat, tocmai așa am reușit să câștig medalia”

David Popovici la JO de la Paris, cu 2 sutimi diferență față de înotătorul de pe locul 2. Ulterior, acesta a mărturisit că tocmai detașarea cu care a abordat cursa l-a ajutat să urce pe prima treaptă a podiumului.

„Nu mi-a păsat, tocmai așa am reușit să câștig medalia”

Tânărul a mărturisit că , fiind un privilegiu doar prezența la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Răspunsul meu de aseară a fost «habar n-am!» (în declarație de după semifinale, n.r.), pentru că, într-adevăr, nu mi-a păsat de medalie, adică așa am câștigat-o.

Nu ăsta-i obiectivul, obiectivul este să te simți bine… Vii la Jocurile Olimpice pentru a concura împotriva celor mai buni din lume, e un privilegiu doar să fii aici. Așa că, tocmai pentru că nu am concurat pentru medalie, așa am reușit s-o câștig”, a spus David Popovici.

Ce a spus despre lupta cu Matthew Richards

Înotătorul a mărturisit că disputa cu Matthew Richards, pe care l-a învins la o diferență de 0.02 secunde, a fost „o luptă de câine”, scrie .

„A fost o luptă de câine, fix așa aș descrie-o, așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american în fața mea, știam că e undeva în stânga mea, văzusem că plecase tare… Chiar dacă nu te uiți la ei, îi simți acolo, respirându-ți în ceafă. Îi vezi cu coada ochiului.

Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care îmi doream s-o fac”, a afirmat sportivul.

David Popovici a mai spus că se bucură că a scris istorie pentru înot.

„Și, chiar dacă nu acesta era obiectivul principal, bineînțeles că mă bucur că am scris istorie pentru înot, a punctat campionul României, oferind câteva detalii și despre cum au decurs primele fracțiuni de secundă de după încheierea cursei:

Mi-am dat seama când am atins plăcuța (că a încheiat cursa primul, n.r.), pentru că au niște lumini pe ele, dacă atingi primul e o singură lumină, la al doilea sunt două lumini, iar la al treilea sunt trei. Și am văzut instant că sunt primul… Euforie!”, a menționat el.