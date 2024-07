David Popovici și-a câștigat seria la 100 m liber. Cursa surprinzător de modestă pentru chinezul care i-a doborât recordul mondial

David Popovici, proaspăt campion olimpic la 200 m liber, și-a câștigat seria de calificare în cadrul probei de 100 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris, marți, și s-a calificat în semifinale cu al treilea timp la general.

David Popovici și-a câștigat seria la 100 m liber, cu un timp de 47,92 s

Fenomenalul înotător român a câștigat seria a 9-a cu un timp de 47,92 secunde, care îl plasează pe poziția a 3-a la general. David Popovici a ieșit învingător dintr-o nouă întrecere strânsă.

Pan Zhanle, chinezul care în februarie îi dobora recordul mondial la Campionatele de la Doha, a făcut o cursă extrem de modestă, terminând abia al 5-lea în seria a 10-a, cu un timp de 48,4.

E primul înotător campion olimpic la masculin din istoria sportului românesc

David Popovici , luni seară, după o cursă extrem de strânsă, în care diferența a fost făcută de două sutimi.

„ , fix așa aș descrie-o, așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american în fața mea, știam că e undeva în stânga mea, văzusem că plecase tare… Chiar dacă nu te uiți la ei, îi simți acolo, respirându-ți în ceafă. Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care îmi doream s-o fac”, a declarat sportivul, citat de .