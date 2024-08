David Popovici și Kyle Chalmers resping orice suspiciune cu privire la Pan Zhanle. Semne de întrebare după cea mai mare corecție de record la 100 m liber din aproape jumătate de secol

Au apărut cu privire la sistemul chinez de pregătire a înotătorilor, miercuri seară, după victoria categorică a lui Pan Zhanle din proba olimpică de 100 m liber, în care a corectat cu patru zecimi de secundă recordul mondial pe care îl stabilise în februarie. Pentru cei care au fost cel mai aproape de el, răspunsurile sunt clare, scriu cei de la .

David Popovici și Kyle Chalmers resping orice suspiciune

Kyle Chalmers, vicecampionul probei, și David Popovici, câștigătorul bronzului, au răspuns întrebărilor legate de integritatea prestației fabuloase pe care a reușit-o Pan Zhanle și s-au arătat de părere că totul a fost corect.

„Fac tot ce pot pentru a câștiga cursa. Și am încredere că toată lumea face la fel ca mine și rămâne corect față de acest sport și de integritatea sportului. Așa că, da, am încredere că a făcut tot ce a putut pentru a fi acolo și merită acea medalie de aur, și eu am făcut tot ce am putut pentru a mă bate pentru acea medalie de aur și pentru a fi în vârful podiumului”, a declarat Kyle Chalmers, vicecampion la Paris 2024 și campion la Rio 2016.

Situația a fost comentată și de David Popovici, și în cursa dominată de Pan Zhanle.

„Toată lumea este nevinovată până la proba contrarie”, a răspuns românul.

Pan Zhanle, cea mai mare corecție de record la 100 m liber din aproape un sfert de secol

Pan Zhanle a terminat cu avans de peste o secundă față de Kyle Chalmers, ocupantul locului 2, și a corectat cu patru zecimi recordul mondial pe care îl stabilise tot el, în februarie, la Doha, când a doborât performanța reușită de David Popovici.

Miercuri seară chinezul scos un timp de 46,4, față de cel de 46,8 din februarie. Pan, care împlinește 20 de ani săptămâna viitoare, a reușit astfel cea mai mare corecție de record după 1976, când Jonty Skinner termina proba de 100 m liber cu un timp de 49,44 și dobora recordul lui Jim Montgomery de 49,44.