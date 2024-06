De ce nu s-a uitat Gigi Becali la meciul Israel-România. „Ce bucurie să am eu?”

nu s-a uitat la meciul Israel-România, la care tricolorii s-au calificat la Euro 2024. Motivul pentru care patronul FCSB nu a vizionat partida este legată și de jucătorii convocați de Edi Iordănescu.

Becali a aflat duminică dimineața rezultatul meciului

Becali a aflat abia duminică dimineața că și spune că nu a avut niciun interes să vizioneze meciul, având în vedere că doar doi jucători de la FCSB au făcut parte din lot, ci anume Darius Olaru și Florinel Coman, informează

Mai mult, aceștia au fost rezerve și doar Florinel Coman a jucat în a doua repriză.

„ E foarte bine pentru România că ne-am calificat. Dar pentru mine nu contează. Nu mă bag eu să comentez, să fie sănătoși. Ce să spun eu despre echipa națională dacă nu mă pricep?”, a spus Gigi Becali.

Acesta a adăugat că este dezamăgit de faptul că doar doi fotbaliști de la FCSB au fost convocați pentru meciul cu Israel și Elveția.

Ce bucurie să am eu dacă jucătorii mei nu joacă? Să răspundă (n.r. – despre calificare) cei care se pricep și cei care conduc naționala”, a mai spus Becali.

Becali și Iordănescu, relație ca pe ace

Relația dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu nu este una întocmai bună, după ce, în octombrie, la meciul cu Andorra, Darius Olaru a fost scos din lot din cauză că ar fi avut probeleme medicale.

„Să mă uit la România cu Andorra? Altceva nu aveam de făcut? Nu mă mai interesează. Păi dacă zic minciuni de Olaru. De ce să minți în halul ăsta? Doctorul echipei naționale l-a anunțat pe doctorul nostru că antrenorii au hotărât asta. Olaru nu avea nimic.

El (n.r. Edi Iordănescu) a vrut să se răzbune, să arate cât este el de important. Joc cu Andorra, nu am nicio treabă, îți arăt eu că îți trimit jucătorii. Trimite-l și pe Coman! Poate din cauza mea are ceva cu FCSB, că am zis eu. În grupa asta, dacă noi aveam un antrenor, noi eram calificați. Nu vezi ce grupă?”, a declarat, atunci, Gigi Becali.