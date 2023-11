Bogații din lumea sportului. Cine are mai mulți bani, Ion Țiriac sau Gigi Becali

și Gigi Becali sunt unii dintre cei mai bogați români, iar factorul în comun este legătura cu sportul. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF a făcut o comparație între averea celor doi.

Unul are mult cash, celălalt multe proprietăți

Întrebat care dintre cei doi este mai bogat, Dumitr Dragomir a spus că diferența, din punct de vedere financiar, dintre ei nu este prea mare, doar că unul are mai mulți bani cash, adică Gigi Becali, iar Ion Țiriac are mai multe proprietăți, informează

„Cash, da (n.r.- are mai mulți bani Gigi Becali decât Ion Țiriac). Cred că sunt acolo, la bătaie (n.r.- averile totale). Țiriac are proprietăți mai multe. El știe să se și distreze, are avioane, pleacă la vânătoare…

Gigi nu are nicio distracție, nimic! Știi care e singura lui distracție? Fotbalul! Nu are decât bucuria religioasă. Și sportul. Dacă se lasă de sport, nu o mai duce 5 ani. El știe treaba asta. Îi dă adrenalină, speranță de viață”, a declarat Dragomir.

Fostul președinte al LPF a făcut, de curând, mai multe afaceri cu Becali și a spus cp acesta deține terenuri și proprietăți de 1,2 miliarde de euro.

„Șucu are zeci de hectare de pământ, de locuri de casă, lângă mine. Luat de la Gigi o parte, eu așa știu. Dar știu sigur că Șucu are niște pământ foarte scump.

Șucu este tare, dar nu este de talia lui Gigi Becali. Acum, dacă vinde ce are, Gigi ia peste un miliard de euro. Dacă mă pune pe mine să vând, eu îi vând de peste 1,2 miliarde”, a transmis Dragomir.

Sunt de aceeași parte în cazul de dopaj al lui Halep

La finalul lunii octombrie, al Simonei Halep și a făcut referire și la Serena Williams, care a ironizat-o pe tenismena româncă.

În mesajul său, Țiriac l-a numit „prietenul meu din fotbal” pe Gigi Becali.

„Unde suntem? Pe ce lume suntem? Când după un an de zile vine cineva şi spune `da, atât am săpat să vedem de unde vine ăsta. Am mai găsit altceva, paşaportul biologic`. L-ai găsit acum şase luni? Păi şi şase luni ce ai făcut?

De ce nu ai venit în ziua aia să îmi spui că este nu ştiu cine? De ce şase luni? Ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani. De ce şase luni? Cum spune prietenul meu din fotbal, domnul Becali, ‘e o treabă care nu e’”, a spus Ion Ţiriac.