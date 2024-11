De ce Silviu Prigoană a renunțat la planul de a investi în fotbal: „M-a dezgustat acest lucru”

Omul de afaceri la vârsta de 60 de ani. Acesta a investit de-a lungul timpului în mai multe domenii, dar fotbalul nu s-a numărat printre ele. Prigoană a fost aproape să investească la U Cluj în trecut, dar s-a răzgândit după ce a mers la un meci al echipei și a văzut comportamentul fanilor.

Prigoană a explicat de ce nu a investit în fotbal

„Ce să caut eu în fotbal? Nu iubesc acest fenomen. În ’94, în Statele Unite, am fost la o întâlnire cu preşedintele Federaţiei de Fotbal de acolo, pe un stadion. Dar am stat tot timpul cu spatele, nici nu m-a interesat cine joacă. Am luat-o ca pe o întâlnire de afaceri, am discutat cu o persoană distinsă şi civilizată. Ce au făcut cei de pe teren nu m-a privit absolut deloc.

În 1984 am fost la ultimul meci ca spectator. Jucau „U” şi Poli Timişoara, la Cluj. A ieşit o bătaie cumplită pe stadion. M-a dezgustat acest lucru. Păi, cum să mă duc eu cu copiii la stadion când ăia înjură câte o jumătate de oră fără să se repete? Nu vreau să fiu spectator, nu vreau să fiu implicat într-un astfel de fenomen. Eu nu investesc în lucrurile moarte”, a spus Silviu Prigoană, în urmă cu mai mulţi ani, potrivit .

Silviu Prigoană a murit la vârsta de 60 de ani

Poliția din Brașov a anunțat, într-un comunicat, circumstanțele morții lui Prigoană: „În această dupa-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizati cu privire la faptul că, în timp ce o persoană, de 60 de ani, lua masa împreună cu alte persoane, la un restaurant din Stațiunea Bran, a resimțit o stare de rău, fapt pentru care a fost solicitat sprijin de specialitate”.

Medicii ajunși la fața locului, însă, nu au putut să-l salveze.

Silviu Prigoană a fost deputat, a candidat fără succes la Primăria Capitalei, a fondat posturile TV Realitatea, Etno și Taraf, a avut mai multe afaceri, dar s-a remarcat și prin relația tumultoasă pe care a avut-o cu