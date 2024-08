Drumul spre marea performanță poate fi epuizant. Prima campioană olimpică la înot a României, dezvăluiri care pun într-o altă lumină reușita lui David Popovici: „O perioadă n-am mai vrut să aud de înot”

Fosta mare înotătoare Diana Mocanu, dublă campioană olimpică la Sydney 2000, a vorbit despre greutățile cu care s-a confruntat în drumul spre marea performanță în sportul care i-a adus României, prin David Popovici, .

Diana Mocanu: Când m-am retras, la 19 ani, o perioadă n-am mai vrut să aud de înot

Într-un material pentru , prima campioană olimpică la înot a României a dezvăluit că era „super sătulă de la antrenament” după performanța istorică de la Sydney.

„Eram super sătulă de la antrenament, nu-mi mai trebuia altceva. După Olimpiadă, vorbiserăm să fac pauză un an. Simțeam că nu mai pot să înot atâția kilometri – 10-12 dimineața, 8 seara –, zi de zi, de la șase ani. N-a înțeles că corpul meu avea nevoie de o pauză, mi-a zis mereu «Hai să mai mergem și la concursul ăsta, hai să mai tragem și anul ăsta»”, a povestit Diana Mocanu.

„Eram tot timpul obosită. Nu mai aveam chef de absolut nimic, nu mă mai duceam cu drag la bazin. Nu mai simțeam nici motivație. De la juniori am avut mereu medalii, recorduri, am urcat pe podium la seniori fiind junioară, plus medaliile olimpice. La mondialele din 2001 am luat aur la 200 metri spate și argint la 100 metri spate, apoi a început declinul. În 2002, la Europenele la Berlin, efectiv m-am chinuit sa prind o finală. Și de atunci am zis gata, nu mai vreau”, a adăugat fosta mare sportivă.

Diana Mocanu: Doar eu știu prin câte am trecut

Diana Mocanu spune că ar alege tot înotul dacă ar lua-o de la început.

„Dacă aș lua-o de la capăt, aș face tot înot, deși doar eu știu prin câte am trecut. Și nu cred că mi-aș alege altă antrenoare. Au fost și momente bune în relația noastră. Ca într-o căsnicie, și cu bune, și cu rele. Am învățat de la ea că nu ești doar antrenor, ci și psiholog sau medic. Trebuie să știi ce vitamine să ceri pentru sportivul tău și cum să-l pregătești de o competiție importantă. A fost și rolul ei în faptul că n-am simțit presiunea înainte de Olimpiadă. Cu toate că își dorea un podium, cum îmi doresc și eu acum, niciodată nu-mi spunea «Hai că se poate o medalie», ci doar să obțin cel mai bun timp, că sunt pregătită, că ne-am făcut treaba”, a continuat Diana Mocanu.

„Atât doar că mai am un semn de întrebare: dacă ar fi fost un pic mai lejer, oare s-ar fi putut face mai mult? Adică să nu mă las așa devreme. Mi-am pus întrebarea și invers, dacă aș fi ajuns la performanțele astea dacă nu era totul așa strict. N-am cum să știu”, a mai spus dubla campioană olimpică de la Sydney.