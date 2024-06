Edi Iordănescu, anunț tranșant după amicalul cu Bulgaria. „La EURO nu va fi aşa, acolo trebuie să fim eficienţi”

Meciul amical dintre România și Bulgaria, desfășurat marți pe Stadionul Steaua, s-a încheiat la egalitate, 0-0. Selecționerul consideră acest joc un test util pentru echipa națională, dar atrage atenția că la EURO2024, țara noastră trebuie să fie eficientă.

Meciul de pe Stadionul Steaua a fost un test pentru echipa națională

Partida dintre România și Bulgaria a fost percepută de Edi Iordănescu ca un antrenament menit să pregătească echipa pentru provocările de la EURO2024, potrivit

„A fost un test util, am studiat, ştiam că ei pot pune în pericol adversarii care încearcă să controleze jocul. Ştiam că este o echipă arţăgoasă. Mi-aş fi dorit un alt ritm, altă intensitate, a fost şi o oboseală, asumată, ce-i drept… Am avut trei ocazii şi un penalty ratat. La EURO nu va fi aşa, acolo trebuie să fim eficienţi. Este un test şi trebuie tratat ca atare. De la joc la joc va fi mai bine, am încredere pentru primul meci cu Ucraina. Am schimbat de la un joc la altul şi, azi, am încercat. În linii mari ştim ce avem de făcut. E devreme să spunem care va fi primul 11 cu Ucraina, mai trebuie să analizăm, avem şi probleme medicale. Să nu uităm că mergem la European după mult timp, le cer fanilor să aibă încredere, dar şi răbdare”, a declarat Iordănescu.

Pregătiri pentru EURO2024

, cel care a ratat penalty-ul, și-a exprimat regretul, dar și determinarea pentru viitoarele partide. „Am încercat să dăm totul, să câştigăm, nu am reuşit, dar cred că ne-a prins bine acest joc. Am ratat un penalty, îmi pare rău, mâine este o nouă zi şi din nou la muncă. Dacă mă mai lasă băieţii, voi mai executa… Iniţial, trebuia să execute Răzvan, dar m-a lăsat pe mine, data viitoare va executa el. Suntem foarte uniţi, nerăbdători să mergem în Germania. Încerc să ajut echipa, să dau tot ce pot, acelaşi target îl voi avea şi la European”.

Ianis Hagi, care a intrat pe teren în repriza secundă, a subliniat importanța fiecărui minut de joc și a arătat optimismul echipei pentru EURO2024.

„A fost un test pentru noi, după o săptămână grea de antrenamente. A fost bine să ne vedem prima dată după câteva luni. Orice minut contează, asta ar fi plusul. La fotbal nu e ca la matematică, nu avem procente, mai avem o săptămână în ţară şi apoi cu gândul la European. Mai avem un test peste trei zile şl apoi concentrarea doar pe EURO2024! Suntem optimişti, pozitivi, abia aşteptăm săm mergem acolo. Energia este sută la sută îndreptată spre EURO 2024, vrem să ducem steagul cât mai sus. Vrem să reprezentăm România aşa cum merită, ăsta este gândul meu. Mental, doar la asta sunt concentrat”.