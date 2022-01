Edi Iordănescu, noul selecționer: Echipa națională e tot ce își poate dori un antrenor. Continui o muncă începută cu foarte mulți ani în urmă / Munca foștilor selecționeri a fost bună, dar rezultatele puteau fi și mai bune (VIDEO)

Edi Iordănescu s-a arătat bucuros și mândru că a devenit oficial noul selecționer al echipei naționale de fotbal. Astăzi în vârstă de 43 de ani, noul om de la cârma „tricolorilor” își începe mandatul la aceeași vârstă pe care o avea și tatăl său, fostul mare selecționer Anghel Iordănescu, când a preluat banca tehnică a României. „Continui, din punctul meu de vedere, o muncă începută cu foarte mulți ani în urmă”, a spus Edi, marți, la prezentarea oficială.

Edi Iordănescu, noul selecționer: „Sincer să fiu, atunci când a venit prima discuție pentru echipa națională, am pus absolut totul în plan secund”

Noul antrenor de pe banca naționalei a mulțumit conducerii FRF.

„Contează foarte mult pentru mine și a contat că am simțit asta în toate discuțiile pe care le-am purtat. Am simțit încredere în munca pe care putem să o facem împreună”, spune Edi Iordănescu.

El le-a mulțumit și foștilor selecționeri, dar a recunoscut că rezultatele puteau fi mai bune.

„Au lăsat lucruri bune și foarte bune. Sigur, noi toți ne-am fi dorit calificări. E de discutat în ceea ce înseamnă rezultatele pentru că ar fi putut să fie și mai bune, însă munca lor a fost una bună, spun eu, cunoscându-i pe amândoi, pentru că au muncit foarte mult să construiască un mediu bun, un mediu bun pentru performanță, și în același timp au participat în mod activ la dezvoltarea și promovarea anumitor jucători tineri și foarte tineri”, a adăugat noul selecționer.

Edi s-a arătat bucuros, mândru și entuziasmat de noua sa poziție.

„Sincer să fiu în ceea ce mă privește, mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de mândrie, de entuziasm și cu siguranță că atunci când reprezinți românii și România înseamnă și o responsabilitate foarte mare pentru care sunt pregătit. Vin cu încredere, am încredere foarte mare că putem împreună, cu băieții, cu conducerea Federației, cu sprijinul, bineînțeles, al suporterilor și cu încrederea dumneavoastră, să construim o echipă care să ne facă mândri din nou, să strălucească și să putem să producem performanță, așa cum toată lumea așteaptă”, a mai spus el.

Noul selecționer susține că a pus „absolut totul în plan secund” când a venit vorba despre echipa națională.

„Sincer să fiu, atunci când a venit prima discuție pentru echipa națională, am pus absolut totul în plan secund. După cum știți, n-a contat nici latura financiară. Pentru mine, echipa națională înseamnă foarte mult, enorm de mult, înseamnă tot ceea ce un antrenor își poate dori, mai ales că vine și din familie și continui, din punctul meu de vedere, o muncă începută cu foarte mulți ani în urmă, deci din acel moment focusul meu total a fost pentru discuțiile cu domnul președinte, cu Federația. Vin, cum am spus, cu toată deschiderea și mă simt extrem de bucuros și de onorat”, a mai afirmat el.

Întrebat dacă va avea aceleași performanțe ca tatăl său, care devenea selecționer pentru prima oară tot pe când avea 43 de ani, Edi Iordănescu a spus: „Să sperăm, nu știu dacă este sau nu o coincidență. Cred și în destin până la un anumit punct, cred în Dumnezeu și în muncă. Sunt mândru de realizările tatălui meu. M-am inspirat de-a lungul timpului din ele și le-am văzut și ca o provocare pentru mine. Atunci când am plecat pe acest drum și am plecat în această meserie, mi-am asumat toate lucrurile acestea și am îmbrățișat tot ce înseamnă aceste provocări și presiunea pe care o generează aceste provocări”.