Edi Iordănescu e noul selecționer al echipei naționale. Răzvan Burleanu (FRF), la prezentarea oficială: Are misiunea de a reduce România în elita fotbalului european (VIDEO)

Edi Iordănescu a devenit oficial noul selecționer al României și are misiunea de a reduce echipa națională în elita fotbalului european, a declarat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, marți, în conferința organizată pentru prezentarea antrenorului.

„Încă de la bun început vreau să spun că numirea noului selecționer ne-am fi dorit să se petreacă mult mai repede, dar cunoașteți deja aproape toate detaliile, precum și întâlnirile care au avut loc în această perioadă de timp, chiar dacă unele dintre ele ne-am fi dorit să aibă loc într-un cadrul mult mai discret, dar ați aflat încă de la bun început de fiecare dintre aceste întâlniri. Ținând cont totuși că nu am fost sub o presiune a timpului în toată această perioadă de timp, am considerat că este o formă de respect pe care am arătat-o fiecărui posibil selecționer în toată această perioadă de timp și am alocat timpul necesar fiecărei întâlniri, precum și cadrul ales pentru fiecare întâlnire”, a declarat Răzvan Burleanu.

Potrivit președintelui FRF, Edi Iordănescu are misiunea de a reduce echipa națională în elita fotbalului european”.

„Elementele principale care au contat în această decizie au fost în primul rând determinarea, disponibilitatea și dorința de reușită. Toate aceste elemente pot să spun că le-am regăsit în totalitate, din plin, în persoana lui Edi Iordănescu. La acestea se adaugă, totodată, și experiența de antrenor pe care a acumulat-o în toată această perioadă de timp, în întreaga sa carieră, spiritul său analitic, pe care îl cunoaște și dumneavoastră de altfel foarte bine, cunoașterea la zi a fotbalului românesc”, a adăugat Răzvan Burleanu, care spune că un alt avantaj extrem de important a fost că Edi Iordănescu a lucrat cu mulți dintre fotbaliștii naționalei în mandatele de la CFR Cluj și FCSB.