Eduard Novak vrea o nouă Lege a Sportului: Federația de schi și biatlon a cheltuit 10 milioane de euro în 5 ani. Fără rezultate / E nevoie de un control mult mai riguros al Ministerului asupra federațiilor (VIDEO)

Eduard Novak, ministrul Sportului, a declarat că nu este mulțumit de cum arată sportul românesc astăzi, problemele fiind multiple, dincolo de lipsa banilor. Novak s-a arătat extrem de nemulțumit de cum sunt conduse federațiile și a susținut că e nevoie de o nouă Lege a Sportului care, printre altele, să reglementeze funcționarea federațiilor, astfel încât Ministerul să aibă un soi de control asupra lor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Sportul românesc nu arată bine. Federațiile reprezintă una dintre cauze, spune Novak

Întrebat dacă-i place cum arată sportul românesc azi, ministrul Novak a răspuns: „Nu”.

„Am o moștenire de 30 de ani. Încercăm cu noua strategie să facem un pic de ordine și de un an și ceva audităm, lucrăm, cercetăm să dăm de urmă problemei esențiale, de ce nu mai avem rezultate. Ar fi ușor acum să vă spun că ar trebui mai mulți bani. În sport niciodată banii nu sunt de ajuns, dar sunt încă foarte multe lucruri de pus la punct până să avem un buget mare”, a continuat Novak.

Întrebat dacă printre factorii nocivi nu sunt și șefii de la federație care iau decizi după bunul plac, ministrul a spus: „Cu siguranță există și acest lucru și nu e întâmplător. Până în 2000, dacă ne uităm, am avut rezultate foarte bune. La Sidney am câștigat 24 de medalii, în 2000. În 2004, am câștigat la Atena 14 medalii, apoi am câștigat 7 medalii la Beijing, și apoi câte 4. În 2001 s-a scris această Lege a Sportului, 69, care le-a dat o libertate aproape de infinit federațiilor. Le-am dat toată încrederea și toată strategia de dezvoltare. Nu știu de ce, dar din 2000 până azi rezultatele au dispărut, deși federațiile au avut libertate, bugetele au fost similare sau mai mari decât în 2000 și rezultate nu mai sunt. Trebuie să existe niște cauze pentru care am ajuns aici și am identificat foarte multe”.

Novak vrea o nouă Lege a Sportului: E nevoie de control asupra federațiilor

„În Franța, federațiile sunt autonomie, ONG-uri, dar în cadrul federațiilor lucrează 4.500 de angajați ai Ministerului, secretarul e al ministerului, antrenorul al ministerului, nu se poate fără control. Trebuie să existe un control mult mai riguros și o strategie de lungă durată a fiecărei federații”, a continuat Novak.

Ministrul a dat și un exemplu: „Federața de schi și biatlon (cea care la Jocurile Olimpice de Iarnă de anul acesta) e a doua federație, după canotaj, care a cheltuit cei mai mulți bani în 5 ani – 10 milioane de euro. Fără rezultate, dar aceleași finanțări le-au avut de fiecare dată. Nimeni n-a luat nicio măsură”.

„Avem nevoie de o nouă Lege a Sportului, să eliminăm aceste probleme, că nu e normal ca Ministerul să nu poată interveni”, a mai spus Eduard Novak.