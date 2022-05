Ministrul Sportului, nouă reacție la controversele de la meciul de hochei România – Ungaria: Scandalul a fost foarte manipulat politic. Unii și-au adunat câteva like-uri în plus / Sportivii n-au greșit cu nimic (VIDEO)

Eduard Novak, ministrul Sportului, a acuzat faptul că scandalul izbucnit după meciul de hochei dintre România și Ungaria a fost exploatat de niște politicieni pentru like-uri. Ministrul a insistat că sportivii de etnie maghiară din echipa națională a României nu au cântat imnul Ungariei, așa cum s-a spus, ci doar au stat în fața spectatorilor și au asistat la moment, ca un gest de respect. Imnul Ungariei a fost cel cântat la finalul meciului deoarece ungurii au fost cei care au câștigat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Novak: Scandalul de după meciul de hochei a fost manipulat politic

„E un care a fost foarte , în primul rând. De ce am reacționat așa târziu? Am vrut să vă reacțiile și ce s-a întâmplat acolo. (…) Acești jucători nu au cantat imnul, doar au stat în fața oamenilor, au ascultat spectatorii

Unii (politicieni) și-au adunat câteva like-uri în plus. Au reușit să obțină niște avantaje politice, dar acest lucru trece. Dar ce va fi cu acești sportivi care luptă pentru România? Nu cred că vreun sportiv, Szabó, eu sau Boloni, vreodată am simulat ceva când am reprezentat țara. Sportivii din Harghita care reprezintă 70% din lotul național, au transpirat, luptat, au adus românia în eșaloul 2 mondial. E foarte greu… Toate ”, a spus Novak, pentru B1 TV.

Ministrul a mai afirmat că scandalul „poate să provină din sânul Federației, probabil. Vor veni alegeri…”

Novak: Jucătorii nu au cântat imnul Ungariei, doar au asistat din respect față de suporteri

Acesta a mai precizat că doar patru sportivi din echipa națională de hochei a României sunt de naționalitate română.

„În București azi nu e un patinoar”, a mai spus Novak.

„Regulamentul internațional spune că echipei câștigătoare i se cântă imnul. S-a terminat meciul atunci. A fost în afara oricărui meci oficial. Suporterii fericiți au mers în fața spectatorilor și au asistat”, a continuat ministrul, subliniind că jucătorii nu au cântat, ci doar „au asistat din respect față de suporteri”.

Ministrul Sportului a insistat apoi că „băieții n-au greșit cu nimic”.