Cum a ajuns Ania Caill, cea mai bună schioare a României, să nu poată participa la Jocurile Olimpice de la Beijing, deși chiar ea a obținut un loc suplimentar pentru țara noastră (VIDEO)

Schioarea Ania Caill a povestit, pentru B1 TV, de ce nu va putea participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, deși a obținut un loc suplimentar pentru România.

Federația Română de Schi-biatlon a decis să o lase acasă pe sportivă, deși chiar ea obținuse locul în plus pentru țara noastră. Urmare a acestui scandal, Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român a decis să suspende finanțarea Federației.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv", moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Puiu Gașpar, secretarul general al Federației, nu a putut fi contactat de B1 TV.

De ce nu va participa Ania Caill la Jocurile Olimpice de la Beijing

„Nu sunt în lotul olimpic, care e deja în China. Eu sunt în Austria. Eu am făcut tot posibilul să fiu măcar în lotul extins, dar nici acolo nu am fost încadrată.

Țările mici, care nu au calificați, au drept la un loc de băiat și unul de fete. Eu nu am fost nominalizată. Apoi am văzut că, datorită clasamentului meumondial, am primit un loc suplimentar la fete la schi alpin. Eu am dus România cât mai sus în listă și am obținut un loc suplimentar”, a susținut Ania Caill.

Ea nu a primit permisinea din partea Federației să ocupe locul pe care chiar ea l-a obținut pentru România.

Caill a explicat apoi de ce vrea să concureze din partea României, nu a Franței: „Prima mea decizie de schia pentru România a fost foarte naturală. Eu am fost crescută de mama mea, care e româncă, vorbeam româna. În Franța mereu am fost considerată româncă, nu frațuzoaică. Deci era foarte natural. Acum mă zbat și nu am renunțat. Acum patru ani am avut niște promisiuni și niște speranțe că lucrurile vor fi bune, normale dar, din păcate, nu a fost așa. Eu am sperat”.

Ania Caill susține că a fost chemată și la comisia de disciplină și nu știe de ce

„Toată lumea mă întreabă și înțeleg, că e și prima întrebare pe care eu mi-o pun, dar nici eu nu știu ce au cu mine, ce s-a întâmplat”, a mai spus sportiva, insistând că nu a existat nicio ceartă nimic.

Ea a mai povestit că acum patru ani a fost chemată la comisia de disciplină. A aflat de pe site-ul federației acest lucru, precum și că i se taie finanțarea. Caill a spus că momentul a fost un adevărat „coșmar” pentru ea, mai ales că efectiv nu făcuse nimic.

Caill a mai afirmat că nu înțelege atitudinea Federației și-și dorește și ea să afle de unde a pornit totul.

Aceasta a mai precizat că i se pare cu atât mai ciudată atitudinea Federației cu cât ea a avut „relații corecte” cu Puiu Gașpar, secretarul general.

Ania Caill ia în calcul să nu mai reprezinte România

Întrebată dacă va mai insista să concureze din partea României, după toate câte i s-au întâmplat, Ania Caill a răspuns: „În modul în care merg lucrurile, adică ce am trăit în ultimii 4 ani, nu pot să mai continui așa, e imposibil. Am avut de înfruntat o grămadă de obstacole săptămână de săptămână și nu mai văd un viitor. Pur și simplu nu se poate. Vom vedea ce se va întâmpla după povestea asta. Dacă lucrurile nu se vor schimba, sigur nu voi mai continua așa”.