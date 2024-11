Emil Grădinescu, întrebat despre perspectiva unui proces deschis de Steaua împotriva sa: „Am să fug din țară” / „Nu ai cum să ștergi istoria, pentru că vrea cineva dintr-o cazarmă”

Steaua București intenționează să îl dea în judecată pe Emil Grădinescu pentru că a folosit numele „Steaua” cu referire la FCSB, potrivit .

Emil Grădinescu, despre posibilul proces cu Steaua

Într-o intervenție la , celebrul comentator sportiv a răspuns cu o ironie în fața perspectivei de a fi dat în judecată de cei de la Steaua: „Am să fug din țară, mă duc în Italia sau în Grecia. Acolo am văzut că o duc bine infractorii, nu sunt trimiși înapoi (n.r. – râde)”.

„Inițial voiam să nu comentez deloc, pentru că e clar că e o aiureală, dar am să fac niște comentarii. În primul rând, o întrebare. Aș putea fi dat în judecată? Pentru ce, concret? Decizia instanței este că FCSB nu poate folosi marca, numele, sigla în acte comerciale. FCSB nu le poate folosi. Nu se spune nimic despre terți.

Dar ce am făcut eu concret? Am spus Steaua în loc de FCSB? Eu am spus, cuvânt cu cuvânt, că din punct de vedere sportiv, FCSB este continuatoarea echipei care nu a lipsit nicio secundă și nu a retrogradat niciodată din primul eșalon. Este o echipă care nu și-a încheiat activitatea nicio secundă. Ăsta este un adevăr”, a declarat Emil Grădinescu.

Comentatorul spune că „nu ai cum să ștergi istoria”

Întrebat dacă va continua cu luările de poziție pe care le are de obicei în meciurile lui FCSB, Emil Grădinescu a răspuns: „Bineînțeles, este un adevăr incontestabil. Nu ai cum să ștergi istoria, pentru că vrea cineva dintr-o cazarmă. Asta e istorie, istorie trăită!”.

„Atenție, nu am nimic cu Clubul Sportiv al Armatei, mai ales că tatăl meu a fost ofițer. Eu de la el am luat microbul ăsta, dar istoria este istorie. Ce facem, ștergem cu buretele ceva ce s-a întâmplat cu adevărat? N-ai cum!”, a mai declarat Emil Grădinescu.