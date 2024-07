Emma Răducanu, victorie categorică împotriva Jessicăi Pegula la Eastbourne. Jucătoarea de tenis se califică în sferturile de finală

Jucătoarea de tenis s-a calificat în sferturile de finală o victorie remarcabilă în fața americancei Jessica Pegula, a doua favorită, cu scorul de 4-6, 7-6 (8/6), 7-5, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Eastbourne.

Emma Răducanu, fosta campioană de la US Open (2021), a reușit să învingă o jucătoare din top 10 mondial pentru prima dată în carieră, după ce a salvat o minge de meci în tiebreak-ul setului secund împotriva lui Jessica Pegula, conform

Într-o altă partidă, britanica Katie Boulter a reușit o victorie importantă în fața campioanei din 2019, Jelena Ostapenko, cu 6-4, 7-5, în timp ce Jasmine Paolini din Italia a beneficiat de pe urma abandonului belgianei Elise Mertens la scorul de 5-2 în primul set.

a traversat fără îndoială momente extrem de dificile în cariera sa, având parte de trei intervenții chirurgicale în cursul anului trecut. După victoria în fața lui Pegula, sportiva britanică a transmis un mesaj puternic, scriind pe o cameră că acest moment marchează un nou început.

