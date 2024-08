Federația de Gimnastică a SUA: Suntem devastați de hotărârea TAS. Jordan Chiles a fost supusă unor atacuri constante, complet nefondate și extrem de dureroase

Federația de Gimnastică și Comitetul Olimpic din SUA au avut o primă reacție după , care a hotărât că medalia de bronz din finala olimpică la sol în aparține româncei Ana Bărbosu, nu gimnastei americane Jordan Chiles.

Federația de Gimnastică a SUA și Comitetul Olimpic din SUA au publicat un comunicat comun după .

„Suntem devastați de hotărârea Tribunalului de Arbitraj Sportiv în ceea ce privește exercițiul feminin la sol. Contestația cu privire la valoarea dificultății a exercițiului făcut de Jordan Chiles la sol a fost depusă cu bună-credință și, credeam noi, în conformitate cu regulile FIG (Federația Internațională de Gimnastică, n.r.) pentru a asigura o punctare cu precizie”, se arată în comunicat.

Federația de Gimnastică și Comitetul Olimpic din SUA susțin că Jordan Chiles „a fost supusă unor atacuri constante” .

„Pe parcursul procesului de apel, Jordan a fost supusă unor atacuri constante, total nefondate și extrem de dureroase pe rețelele sociale. Niciun sportiv nu ar trebui să fie supus unui astfel de tratament. Condamnăm atacurile și pe cei care le fac, le susțin sau le instigă. O felicităm pe Jordan că s-a comportat cu integritate, atât în competiție, cât și în afara ei, și continuăm să fim alături de ea și să o susținem”, se mai arată în comunicatul emis după decizia TAS.

Joint Statement from USA Gymnastics and the U.S. Olympic & Paralympic Committee regarding the CAS decision on the women’s floor final:

CAS Decision:

— USA Gymnastics (@USAGym)