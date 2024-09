Gigi Becali, în război cu Dan Șucu pentru transferul lui Bîrligea: „Nu credeam că poate să facă așa ceva. Credeam că e un om de onoare”

Gigi Becali susține că s-a înțeles cu patronul lui CFR Cluj pentru transferul lui Daniel Bîrligea (24 de ani) la FCSB, dar că acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu, a încercat să deturneze mutarea și să îl aducă pe atacant în Giulești, transmite .

Gigi Becali și Dan Șucu se luptă pentru transferul lui Bîrligea

„Eu nu credeam că Șucu poate să facă așa ceva (n.r. – să încerce să deturneze transferul lui Bîrligea la FCSB). Credeam că e un om de onoare, de calitate, îmi plăcea de el. Eu am semnat contractul cu Varga pentru Bîrligea.

Am vorbit la telefon cu Șucu. El a oferit un milion jumătate în trei tranșe, după care eu m-am înțeles și am semnat contractul. Eu nu știam nimic despre Rapid! Varga i-a zis că a oferit inițial 1,5 milioane, eu am dat 2 și am încheiat afacerea. Apoi, Șucu a zis că oferă 1,8 milioane de euro în trei tranșe.

Una e să faci concurență, atunci înțeleg. Dar acum e marfa vândută! Hai să spun ceva, mie îmi plăcea de Rareș Pop (n.r. – jucător transferat de Rapid de la UTA Arad la finalul sezonului trecut). Am auzit că negociază, dar n-am intervenit. Ce trebuia? Să dau și eu telefon să negociez și eu? Alta e când e vorba despre un jucător care n-a semnat. Atunci poți face licitație. Poate am eu altă mentalitate. Șucu știa că am semnat, i-a spus Varga. Așa mi-a zis mie la telefon”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul lui FCSB e convins că „Bîrligea nu se duce la Rapid”

„E posibil ca Rapid să fi contactat prima dată pe CFR. Nu știu eu. Eu ce știu e că mi-a zis că are o stare proastă: «Eu vă înțeleg, domnule Becali, dar am o stare proastă când știu că FCSB îl ia pe Bîrligea», la care eu îi zic «Bine, mă Dane, hai să ne lăsăm toți de fotbal, nu mai cumpărăm niciun jucător ca să ai tu o stare bună».

Dacă vezi că eu și Varga am semnat, atunci de ce te mai bagi? Bîrligea nu se duce la Rapid. Băiatul este fraier? Eu i-am zis că la anul pe timpul ăsta are salariu 3 milioane, nu știu dacă a crezut, vedem mâine. În vară poate pleca, dar nu mi-a răspuns la mesaj, o să răspundă el mâine dimineață. Va fi rezolvată treaba.

I-am zis că în situația asta ar fi mai câștigat decât la echipa națională, că are 10 meciuri de jucat la FCSB până în iarnă. Nu mi-a răspuns la mesaj, dar îmi va răspunde dimineața. Am fost dezamăgit pentru că aveam altă impresie despre Șucu. Nu zic că îmi schimb impresia ca om, poate el are altă mentalitate. Nu știu ce să zic. Rapid va juca în play-out pentru asta! O să joace cu Buzău și Slobozia. Dumnezeu îl va răsplăti pe Șucu pentru ce a făcut”, a mai spus Gigi Becali.