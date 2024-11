Iga Swiatek nu știa regulile de la Turneul Campioanelor. Moment viral cu deținătoarea trofeului, eliminată între timp din competiție (VIDEO)

Iga Swiatek, deținătoarea trofeului, a ratat calificarea în semifinale la Turneul Campioanelor, dar pe rețelele sociale s-a viralizat un moment de la conferința de presă pe care a susțint-o vedeta tenisului polonez după victoria cu Daria Kasatkina.

Swiatek a spulberat-o pe Daria Kasatkina în ultimul meci din grupe, scor 6-1 / 6-0. Rusoaica o înlocuise pe Jessica Pegula, finalista de la US Open, care s-a accidentat.

În aceste condiții, meciul nu a fost luat în calcul pentru departajarea jucătoarelor care se luptau la calificarea în semifinale. Pentru numărul 2 mondial ar fi fost necesară o victorie a lui Coco Gauff în duelul cu Barbora Krejcikova – meci care încă nu se jucase, dar care între timp a fost pierdut de americancă.

Se pare că Iga Swiatek nu cunoștea regulile de calificare în semifinale, după cum a dovedit-o conferința de presă pe care a susținut-o jucătoarea poloneză după victoria cu Kasatkina.

„Vrei să spui că rezultatul nu a contat?”, l-a întrebat Swiatek, extrem de surprinsă, pe unul dintre reporterii de la conferința de presă, potrivit .

„Sincer să fiu, nu cred că e vreo diferență, pentru că oricum ieșim pe teren să câștigăm fiecare meci. Așa că nu mă gândeam la asta. Consider că sunt suficient de profesionistă să dau întotdeauna 100% indiferent de miză, știți, așa că n-a contat”, a mai spus fostul lider WTA.

Iga Swiatek only realised after her win that the result had no bearing on her qualifying through to the next round of the WTA Finals 😅

— BBC Sport (@BBCSport)