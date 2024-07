Ion Țiriac cere wildcard pentru Simona Halep la Jocurile Olimpice de la Paris: „Ar fi frumos...”

Șansele ca Simona Halep să participe la Jocurile Olimpice de la Paris , a susținut Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). Ion Țiriac spune că românca merită să primească wildcard din partea organizatorilor ca o „compensație pentru ce a suferit fără vină atâta timp”.

Ion Țiriac, despre șansele ca Simona Halep să participe la Jocurile Olimpice: „Nu sunt convins…”

Simona Halep poate participa la orice meci oficial, după ce acesteia de patru ani la 9 luni.

Ion Țiriac susține că sportiva noastră merită să primească acest wildcard după întreaga perioadă în care a suferit fiind nevinovată. Fostul tensiman nu este sigur că Simona Halep va primi această invitație din partea organizatorilor, deși își dorește foarte mult acest lucru.

„Ar fi frumos ca Simona să primească acel wild card ca şi compensaţie pentru ce a suferit fără vină atâta timp. Nu sunt convins că o să-l primească, deşi îi doresc asta, pentru că sunt mulţi la 15, 16, 17, 18 ani care sunt afirmaţi, dar nu au făcut limitele (condiţiile impuse pentru calificarea la JO) pentru că nu au avut posibilitatea”, a declarat Ion Țiriac, potrivit .

„Trebuie să fim atenţi puţin şi cu Simona Halep, pentru că sunt mulţi care vorbesc degeaba. După doi ani de pauză, ca să revii îţi trebuie alţi doi ani. Poate Simona are aceşti doi ani, dar cât moral trebuie să aibă ea ca să ia o bătaie de la o junioară de 15 ani sau să piardă în primul tur aici, în primul tur şi acolo, şi în turul doi dincolo şi în turul 3 în partea cealaltă. Cine are acest moral? Ea e câştigătoare de Wimbledon şi numărul 1 mondial atâtea săptămâni. Deci Simona dacă are răbdare şi îi place ce face, da… dacă nu… Pentru că profesioniştii în tenis nu sunt mineri. Nu, au o meserie care o fac cu plăcere, de plăcere şi aşa trebuie trataţi”, a mai spus el.

Ion Țiriac, mulțumit dacă România va obține opt medalii la Jocurile Olimpice

Omul de afaceri a declarat că va fi mulțumit dacă țara noastră va câștiga opt medalii la , subliniind că succesul va depinde de forma din ziua concursului.

„Se spune de 10 medalii la Jocurile Olimpice, dar eu sunt mulţumit cu 8. Popovici, sigur că poate, întrebarea este în ce formă va fi. Dar să o întrebăm pe Potec ce a făcut, că a câştigat aurul nu la proba ei, iar la proba ei a ieşit a patra. Pentru că aşa este, te pregăteşti patru ani pentru 10 secunde la 100 de metri, iar în dimineaţa aia te doare stomacul şi ai terminat patru ani de muncă. Eu m-am pregătit patru ani şi la 20 de ani, cu 3 zile înainte să plecăm la Olimpiadă am boicotat-o. Aia a fost ruina vieţii mele. Eu pot să scriu trei romane cu viaţa de sportiv”, a mai declarat Ion Țiriac, potrivit sursei citate.

Cum a reacționat Ion Țiriac, după ce TAS a redus suspendarea Simonei Halep de la patru ani la 9 luni

În martie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis reducerea suspendării Simonei Halep de la patru ani la 9 luni. După aflarea veștii, Ion Țiriac a declarat că .

„Domne, eu nu mă așteptam la asta! Dintr-o singură rațiune, iar dumneata o știi mai bine decât mine: Sydney. Acolo, adu-ți aminte, am demonstrat cu acte în regulă că situația Andreei Răducan a fost o făcătură. Proba ei, exact ca proba de sânge a lui Halep, a fost manipulată într-un fel sau altul, sau greșită. Așa că nu aveam prea multă încredere.

Să fiu sincer, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am greșit și nu am avut încredere! Nu mă așteptam să fie atât de corecți, de drastici acolo.

Halep nu a fost dopată, drogată. S-a întâmplat dintr-un produs oarecum manipulat. Au spus că neglijența e vina ei. Mă îndoiesc că e vina ei. Imaginați-vă altă treabă:

Joacă Halep. După două-trei ore este 6-6 în setul 3, sunt în tie-break. În tie-break, 3-3. Terenul se schimbă după 6 puncte, jucătoarea merge să-și ia sticla să bea apă. Zice: «Hop, stop! Vă rog să chemați laboratorul, să vină cineva să controleze dacă sticla asta este pură, curată, cu apă sau cu compot»”, a declarat Ion Țiriac, în martie 2024.