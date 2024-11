ITIA, despre cazurile Simona Halep și Iga Swiatek, după mesajul furios al româncei: „Există diferențe foarte importante”

S-a dorit foarte tare sa mi se distruga ultimii ani din cariera, s-a dorit ceva ce niciodata nu mi-as fi putut imagina ca se poate dori.

Am crezut in bine mereu, am crezut in corectitudinea acestui sport, am crezut in bunatate. A fost dureroasa, este dureroasa si poate ca va fi mereu dureroasa nedreptatea care mi-a fost facuta. Cum e posibil ca in cazuri identice intamplate cam in acelasi timp ITIA sa aiba abordari complet diferite in detrimentul meu. Cum as putea sa accept ca WTA si consiliul de jucatoare nu au vrut sa-mi redea clasamentul pe care il meritam?!”, a scris Simona Halep într-o postare pe Instagram.