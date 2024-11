Simona Halep, acuzații la adresa ITIA după cazul Iga Swiatek: „Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare”

Simona Halep a avut o reacție dură la adresa Agenției Internaționale de Integritate în Tenis (ITIA), care pare să îi fi tratat cu mult mai multă blândețe și, mai recent, , decât pe cea mai titrată tenismenă a României.

Simona Halep, după cazul Iga Swiatek: Nu poate fi decât rea-voință din partea ITIA

Românca a acuzat ITIA că „a făcut absolut totul” să o „distrugă”.

„Stau si incerc sa inteleg dar imi este realmente imposibil sa inteleg asa ceva. Stau si ma intreb, de ce o asa mare diferenta de tratament si judecata? Nu gasesc si nici nu cred ca poate exista un raspuns logic. Nu poate fi decat rea vointa din partea ITIA, organizatia care a facut absolut totul sa ma distruga in ciuda evidentei.

S-a dorit foarte tare sa mi se distruga ultimii ani din cariera, s-a dorit ceva ce niciodata nu mi-as fi putut imagina ca se poate dori.

Am crezut in bine mereu, am crezut in corectitudinea acestui sport, am crezut in bunatate. A fost dureroasa, este dureroasa si poate ca va fi mereu dureroasa nedreptatea care mi-a fost facuta. Cum e posibil ca in cazuri identice intamplate cam in acelasi timp ITIA sa aiba abordari complet diferite in detrimentul meu. Cum as putea sa accept ca WTA si consiliul de jucatoare nu au vrut sa-mi redea clasamentul pe care il meritam?!”, a scris Simona Halep într-o postare pe Instagram.

Simona Halep: Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare

Constănțeanca spune că se simte dezamăgită, mâhnită și frustrată.

„Am pierdut doi ani din cariera, am pierdut multe nopti in care nu am reusit sa adorm, ganduri, anxietate, intrebari fara raspunsuri… dar am castigat dreptatea. S-a dovedit ca a fost o contaminare si ca pasaportul biologic a fost o pura inventie.

Si am mai castigat ceva, sufletul mi-a ramas curat!! Simt dezamagire, simt mahnire, simt frustrare dar nu simt rautate nici macar acum.

Sunt recunoscatoare pentru sustinerea si iubirea neconditionata a celor care au fost alaturi de mine in fiecare zi. VA MULTUMESC! In toata rautatea, am avut parte si de iubire pentru ca cei ce mi-au oferit iubire in momentele acelea m-au cunoscut cu adevarat! Poate ca asta este cea mai mare victorie!

Cum bine stim in fiecare dimineata rasare soarele pentru toata lumea, dar e bine sa rasara gasindu-te cu sufletul impacat! Si asa sunt eu, impacata si mandra de ceea ce sunt!”, a mai declarat Simona Halep.