Jaqueline Cristian, eliminată în turul trei la Australian Open 2025, primul Grand Slam al anului (VIDEO)

Jaqueline Cristian a fost eliminată în turul al treilea la Australian Open 2025, după o înfrângere în fața germancei Eva Lys, scor 4-6, 6-3, 3-6. Această înfrângere pune capăt parcursului româncei în turneul australian.

România nu va avea reprezentantă în optimile de finală ale Australian Open.

Jaqueline Cristian, care ajunsese pentru prima dată în turul 3 al unui turneu de Grand Slam, a fost învinsă de Eva Lys într-un meci de două ore și 25 de minute, părăsind astfel Melbourne Park, notează .

Jaqueline Cristian a început excelent partida, reușind două break-uri timpurii care au ajutat-o să se desprindă la 4-1. Eva Lys a reușit să răspundă, apropiindu-se la 3-4 și având două mingi de break pentru 4-4, însă Jaqueline le-a salvat cu calm, a depășit momentele dificile și a câștigat primul set cu 6-4.

După acel prim set, lucrurile nu au mai mers la fel de bine pentru Jaqueline. În setul secund, ea și-a cedat primul game pe propriul serviciu, a reușit un rebreak, dar nu a reușit să-l consolideze cu un game de serviciu, ceea ce i-a afectat puțin încrederea. Un game alb câștigat de Lys a dus scorul la 4-1, iar germanca a încheiat setul fără emoții, câștigând cu 6-3.

Setul decisiv a început cu un break reușit de Eva Lys, iar apoi au urmat game-uri scurte, câștigate de jucătoarea la serviciu. Meciul s-a încheiat cu un alt break, la 5-3, când Lys a returnat perfect, a condus cu 40:0 și a profitat de a doua minge de meci. Eva Lys, care a intrat pe tabloul principal ca lucky loser, are acum un bilanț de 4-0 în fața lui Jaqueline Cristian la întâlnirile directe.

Eva Lys – the first women’s singles lucky loser to reach the fourth round at since the event moved to Melbourne Park in 1988 🤯

The dream continues for the German, winning 4-6 6-3 6-3 😍

