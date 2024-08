Jaqueline Cristian s-a calificat în turul al doilea la WTA Madrid, după meciul cu Magdalena Frech

După ce a învins-o pe Daria Saville și 1000 de la Madrid, Jaqueline Cristian s-a calificat miercuri, 24 aprilie, în turul al doilea al competiției, după meciul cu Magdalena Frech (51 WTA), scor 7-5, 6-2.

Jaqueline Cristian (73 WTA) a revenit spectaculos în primul set disputat în fața Magdalenei Frech. Sportiva din Polonia a avut parte de un început promițător, conducând cu 5-1. Cu trei breakuri și șase game-uri câștigate consecutiv, Jaqueline Cristian a câștigat primul set.

Jaqueline today showed why you never give up on a set, down 5-1 in the 1st she went on to win the next 6 games to take the set. Then in the 2nd she continued to winning, a total of 11 in a row on the road to taking the match. Jaqueline Cristian defeated Magdalena Frech 7-5, 6-2.

