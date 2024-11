Jocurile Olimpice de la Paris au tras cortina. Imagini impresionante de la ceremonia de închidere de pe cel mai mare stadion al Franței (FOTO, VIDEO)

Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 se încheie oficial cu ceremonia de închidere de duminică seară de pe Stade de France. Următoarea ediție va avea loc la Los Angeles în 2028.

La impresionanta desfășurare de forțe de pe Stade de France asistă în jur de 71.500 de persoane, potrivit .

Directorul artistic al evenimentului este Thomas Jolly, cel care a conceput și de pe fluviul Sena.

Enter the delegations – all 205 of them. 🤩

We watch the athletes on their final journey together as the Class of Paris 2024.

— The Olympic Games (@Olympics)