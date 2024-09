Jordan Chiles a contestat la Tribunalul Suprem Elveţian decizia TAS care i-a acordat bronzul Anei Maria Bărbosu la sol, la Jocurile Olimpice

Jordan Chiles, gimnasta americană a cărei medalie olimpică de bronz a fost revocată de o instanță de arbitraj la câteva zile după finala exercițiului la sol de la Paris, a făcut recurs la cea mai înaltă instanță federală din Elveția, scrie

A fost una dintre cele mai dramatice întorsături ale evenimentelor de la Jocurile Olimpice de vară: o ceremonie virală și istorică a medaliilor – prima dată când trei femei de culoare au urcat pe același podium pentru medalii într-un eveniment olimpic de gimnastică – a fost anulată câteva zile mai târziu, când o instanță de arbitraj a decis o anchetă de ultimă oră, care a indicat că scorul lui Chiles cu care a obținut locul trei, a fost obținut în urma contestației depusă cu câteva secunde peste limita de timp.

Chiar dacă oficialii americani din gimnastică au spus că ar putea furniza dovezi video care să arate „în mod concludent” că ancheta a fost depusă la timp, Curtea de Arbitraj pentru Sport a refuzat să reexamineze cazul. Oficialii olimpici au declarat că vor „realoca” medalia de bronz Anei Barbosu, căreia i-a fost decernată medalia la o ceremonie desfăşurată luna trecută la Bucureşti.

Acum, Chiles a cerut Curții Supreme Federale a Elveției să reevalueze cazul.

Recursul solicită anularea hotărârii TAS și reexaminarea cauzei. Un nou proces, a spus firma ei de avocatură, i-ar permite lui Chiles să pregătească o apărare și să prezinte dovezi, „inclusiv filmările video care arată că solicitarea de punctaj a antrenorului ei a fost transmisă la timp”.

Când scorul ei a fost postat prima dată la competiție din august. 5, se părea că Chiles terminase pe locul cinci cu un scor de 13.666, puțin în afara Anei Barbosu, care marcase 13.7. Dar antrenorul lui Chiles a crezut că judecătorii au marcat-o incorect și a depus o anchetă la scurt timp după. Arbitrii au fost de acord, ajustând scorul lui Chiles cu o zecime de punct la 13.766.

În zilele care au urmat, federația română de gimnastică a făcut apel la instanța de arbitraj independentă. Completul TAS a stabilit că cererea a fost depusă cu patru secunde prea târziu și a revizuit scorul lui Chiles la 13.666. Regulile de gimnastică impun gimnastei finale a unei competiții să depună o contestație în termen de un minut.

În apelul ei la instanța elvețiană, Chiles a cerut, de asemenea, ca TAS să îl elimine pe arbitrul Hamid Gharavi de la orice audiere viitoare. Gharavi, arbitrul care prezida audierea Chiles, ofera in prezent consiliere juridica Romaniei in alte proceduri internationale, a raportat luna trecuta New York Times.