Kosovarii îl critică pe Mircea Lucescu pentru declarațiile făcute după meciul cu Cipru: „Asta e adevărata față a românilor. Argații Serbiei”

Presa kosovară a abordat declarațiile făcute de Mircea Lucescu după , 4-1 în ultima etapă din Liga Națiunilor, iar una dintre publicații a condamnat afirmațiile selecționerului și i-a insultat pe români.

O publicație kosovară îi numește pe români „argații Serbiei”

a trecut la jigniri și ne-a numit „argații Serbiei”, potrivit .

„Selecționerul României, Mircea Lucescu, o atacă în continuare fără rușine pe Kosovo (…). Asta e adevărata față a românilor, care îi fac mândri pe sârbi. Antrenorul de 79 de ani, în loc să-și prezinte scuzele, iese și vorbește fără pic de rușine (…). Lucescu e supărat pe decizia kosovarilor de a părăsi terenul, dar uită ce au făcut românii. În loc să-i fie rușine, iese și vorbește după meciul cu Cipru, câștigat cu 4-1”, afirmă publicația kosovară după ultima etapă a Ligii Națiunilor, în care Kosovo a obținut și ea o victorie, 1-0 cu Lituania.

Ce a declarat Mircea Lucescu după victoria cu Cipru

La capătul unei campanii în care „tricolorii” au făcut maximum de puncte dacă e să punem la socoteală și posibila victorie „la masa verde” cu Kosovo, Mircea Lucescu a vorbit și despre scandalul din penultima etapă, când kosovarii .

„Sunt foarte nemulțumit, am ajuns la vârsta asta la care am văzut oameni care se comportă altfel decât am fost noi obișnuiți. Fair-play-ul făcea parte din viața noastră, din entuziasmul nostru, din tot. Acum te trezești că vin ăștia și sparg, și tot ei au dreptate. Mint ca niște nerușinați și au tot ei dreptate. Inventează tot felul de lucruri și au tot ei dreptate. Nu se poate asta! Puțină decență ar trebui să existe”, a declarat selecționerul României.