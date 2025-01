Ladislau Bölöni, în lacrimi după ce a fost premiat pentru întreaga carieră: „Simt că am reușit să fiu un maghiar onest și un cetățean român corect” (VIDEO)

Ladislau Bölöni a fost premiat de jurnaliştii maghiari pentru întreaga sa carieră, în cadrul Galei Sportului Maghiar. Premiul i-a fost înmânat de Miodrag Belodedici. Loți Bölöni a fost aplaudat în picioare de o sală întreagă și cu greu și-a stăpânit lacrimile în timp ce a susținut un discurs.

Ladislau Bölöni: Privind înapoi la cariera mea, simt că am reușit

„Este emoționantă această primire. Privind înapoi la cariera mea, la un moment dat, să fiu un maghiar onest și un cetățean român corect. Nu am reprezentat niciodată culorile maghiare, dar poate totuși am făcut ceva pentru ele. Ceva ce am reușit să realizez prin genele și educația mea. Să păstrez cele două puncte deasupra literei”, a susținut Loți Boloni, potrivit

Arsene Wenger: Dragul meu Laszlo, te felicit!

Un moment emoționant a fost și când a fost difuzat un clip cu un mesaj al lui Arsene Wenger, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului: „Dragul meu Laszlo, vreau să te felicit pentru premiul primit pentru întreaga carieră. Aş vrea să scot în evidenţă atitudinea ta impecabilă, pasiunea pentru joc, curiozitatea. Moştenirea ta va rămâne pentru totdeauna. Vorbim de admiraţie şi respect. În numele fotbalului, îţi mulţumim pentru ce ai făcut şi sper că ne vom vedea în curând!”.