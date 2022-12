Laurenţiu Reghecampf s-a înţeles cu Mihai Rotaru şi revine la Universitatea Craiova

Laurenţiu Reghecampf va antrena din nou Universitatea Craiova, începând din iarna aceasta. Reghecampf s-a înţeles cu Mihai Rotaru şi va semna un contract până în vară, cu opţiune de prelungire şi avea aceleaşi condiţii financiare ca în precedentul mandat.

Obiectivul lui Reghe va fi clasarea pe podium

Contractul va fi parafat după ce Reghecampf îşi va rezilia contractul cu , formaţie care mai are două meciuri de jucat anul acesta. Obiectivul lui Reghe va fi clasarea pe podium, dar ambiţiile antrenorului sunt de a se lupta pentru titlu cu Ştiinţa, anunță .

Universitatea Craiova a câştigat sâmbătă ultimul meci din 2022, cu Chindia Târgovişte, formaţie antrenată de Toni Petrea, fostul secund al lui Laurenţiu Reghecampf, acesta fiind ultimul joc în care interimarul Dragoş Bon a stat pe banca tehnică a primei echipe, el urmând să revină la satelitul Universităţii Craiova.

Principalele motive pentru care finanţatorul a apelat din nou la varianta Laurenţiu Reghecampf este jocul spectaculos al echipei din sezonul trecut, atmosfera plăcută la nivelul lotului, precum şi rezultatele destul de bune, în condiţiile în care Reghecampf n-a beneficiat de nicio perioadă de pregătire cu echipa şi nici de transferuri.

Dimpotrivă, în iarna trecută, patru jucători au părăsit lotul, Roman, Fedele, Bălaşa şi Ivanov, nefiind efecuată nicio achiziţie.

Chiar şi în aceste condiţii, Universitatea Craiova a fost echipa care a câştigat cele mai multe puncte în 2022, până la finalul stagiunii trecute.

De asemenea, Mihai Rotaru speră ca răsfăţaţii echipei, Ivan şi Markovic, să revină la forma de anul trecut, când erau antrenaţi de Reghe.

În campionatul trecut, cu Reghecampf pe bancă, Universitatea Craiova a terminat pe locul 3 şi s-a calificat în preliminariile Conference League după ce a câştigat barajul cu FC Botoşani.

În Cupa României, Ştiinţa a fost eliminată în semifinale de Sepsi, care avea să şi câştige trofeul. În cupele europene, Reghecampf, la debutul pe banca Universităţii, a remizat cu formaţia albaneză Laci şi a pierdut calificarea mai departe. 22 de victorii, 6 remize şi 10 înfrângeri a fost bilanţul lui Reghecampf la Universitatea Craiova.

Salariul de 40.000 de euro şi un Bugatti, doar o diversiune

Ştirea apărută în presa azeră conform căreia Mihai Rotaru i-ar achita lui Reghecampf un salariu de la instalare este numai o diversiune.

Scopul este să justifice plecarea lui Reghe de la Neftchi şi antrenorul să se aleagă şi cu o sumă consistentă a reziliere.

În realitate, Reghe va încasa 15.000 de euro lunar, plus bonusuri de performanţă, Mihai Rotaru nefiind nici pe departe aşa de generos cum se aude prin Azerbaidjan.

De altfel, prima rundă de negocieri cu Mirel Rădoi a eşuat tocmai pentru că Rotaru nu a vrut să-i plătească fostului selecţioner un salariu de 15.000 de euro, fapt confirmat şi de Sorin Cârţu, în momentul despărţirii de Rădoi.

Mai mult, în iarna trecută, deşi voia să scape de Reghecampf, Rotaru l-a lăsat să continue tocmai pentru că nu voia să-i achite clauza de reziliere de 300.000 de euro.

În vară, Reghe şi-a micşorat sensibil pretenţiile şi astfel s-a ajuns la separare. Rotaru l-a determinat şi pe Victor Piţurcă să plece fără să-i achite suma de 450.000 de euro, clauza de reziliere stipulată în contract.

Reghecampf nu străbate o perioadă fastă la Neftchi Baku

Antrenorul de 47 de ani nu parcurge o perioadă fastă la formaţia azeră Neftchi Baku. În campionat, Neftchi ocupă locul 3, la 12 puncte de liderul Qarabag.

Reghecampf va mai rămâne în Azerbaidjan pentru ultimele două meciuri din 2022, unul în campionat, pe 23 decembrie, şi altul în Cupă, astăzi, returul cu Zira, în sferturi, după 0-1 în tur.

„Am mai fost întrebat. Nu pot interzice presei să scrie știri despre mine. Poate să scrie ce vrea, este dreptul ei. Sunt la Neftchi acum.

A fost o nouă întâlnire cu cei din club în care am vorbit despre consolidarea echipei. Nu există nicio problemă din partea mea. Nu mă gândesc să-mi schimb echipa”, a spus Reghecampf recent, citat de Sportinfo.az.

„Reghe” este chemat să readucă spectacolul

Mihai Rotaru se despărţise de Laurenţiu Reghecampf şi chiar a consimţit să-i achite o sumă pentru reziliere, din cauza escapadelor antrenorului, ieşirile în decor gen „Fiţă cu Adiţă” sau la emisiunea lui Mircea Dinescu, nefiind tolerate de Rotaru.

„Noi l-am sprijinit pe Laurențiu în toată această perioadă. Nu este ușor să treci prin astfel de momente, o expunere mediatică puternică. Nu este plăcut ca echipa să fie asociată și cu alte evenimente mediatice.

Nu a contat în această decizie, dacă ar fi contat, despărțirea s-ar fi întâmplat mai demult. Laur nu a greșit cu nimic față de club în acestă poveste.

Nu mi-a plăcut ‘Fiță cu Adiță’, nu îmi plac astfel de lucruri, suntem împotriva. Am concediat ofițerul de presă de la acel moment, îmi pare rău pentru el, dar nu vrem o astfel de expunere.

Nu a fost grav, dar sunt lucruri pe care le-am dorit într-o altă abordare”, spunea Mihai Rotaru, la momentul despărţirii de Laurenţiu Reghecampf.

„N-a fost nicio problemă între mine și conducerea clubului sau Mihai Rotaru. Am avut idei diferite și, decât să ajungem în diverse situații, am considerat că e mai bine să o luăm pe drumuri diferite. Am încercat să-mi fac meseria cât am putut de bine.

Nu mi-a reproșat nimeni nimic, dar la un moment dat au intervenit niște chestii. Eu mergeam în stânga, iar ei, cei din conducere, mergeau în dreapta.

Așa că am ajuns la concluzia că mai bine ar fi să ne despărțim. Eu și Mihai Rotaru n-am avut niciodată discuții în contradictoriu” a declarat Reghecampf, la despărţirea de Universitatea Craiova, în vara trecută.