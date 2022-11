Laurențiu Reghecampf a dat lovitura în afaceri. Antrenorul lui Neftchi Baku obține mii de euro din noul său business

Laurențiu Reghecampf a dat o nouă lovitură. Se pare că antrenorului îi merge foarte bine în afaceri. a dezvăluit că și-a înființat o companie, care se bucură de un succes răsunător, potrivit .

Antrenorul român obține mii de euro din noul său business

Divorțul dintre a stârnit numeroase momente de tensiune între cei doi soți. Chiar și așa, antrenorul lui Neftchi Baku trece printr-o perioadă cât se poate de bună din punct de vedere financiar.

Cu toate că își petrece majoritatea timpului în Azerbaidjan, și-a deschis propria sa fermă și reușește să se ocupe de la distanță de ea.

„Am făcut ferma, am început să fac pentru mine. Mă îngrășasem foarte mult, ajunsesem pe la 94 – 95 de kilograme. Am făcut niște analize în Abu Dhabi, antrenam atunci acolo, și mi s-a spus că mănânc foarte multă carne și multe lucruri care nu-mi fac bine.

Am început să fac ferma asta cu gândul că vreau să mănânc ceva sănătos, ceva de la mine. Am început cu câteva găini, vaci, porci, oi, așa, de fun și am ajuns acum să am în jur de o mie de animale, poate mai mult. E o fermă foarte mare, e și un abator”, a declarat Laurențiu Reghecampf în cadrul unui podcast, notează .

pentru afacerea antrenorului. Profitul ar fi fost de 671.631 de lei, adică de aproximativ 135.000 de euro, conform sursei citate.