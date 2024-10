LeBron și fiul său, Bronny James, au făcut istorie în NBA, fiind primul duo tată-fiu care a jucat în aceeași echipă

și Bronny James au făcut istorie în NBA devenind primul duo tată-fiu care a jucat împreună la aceeași echipă în timpul jocului de pre-sezon al lui Los Angeles Lakers împotriva lui Phoenix Suns, anunță .

Este pentru prima dată în istoria NBA când un tată cu fiul său joacă în aceeași echipă

Bronny, la cea de-a 20-a aniversare, a intrat pe teren în al doilea sfert, într-o înfrângere cu 118-114 în fața lui Suns. Niciodată până acum un tată și un fiu nu au jucat într-un joc NBA de orice tip – inclusiv pre-sezon – în același timp.

„Wow, a fost suprarealist”, a scris LeBron pe X după meci.

Adresându-se reporterilor, el a adăugat: „Am ieșit dintr-un timeout și am cam stat unul lângă altul. M-am cam uitat la el. „A fost ca și cum ai fi în The Matrix sau ceva de genul. Pur și simplu nu părea ceva real. Dar e grozav că am trecut prin astfel de momente.”

LeBron a marcat 19 puncte, cu patru pase decisive și cinci recuperări. Bronny a mers fără rezultate spectaculoase în cursul său de 13 minute, terminând cu două recuperări și patru revigorări.

Bronny s-a alăturat echipei Lakers ca alegere în runda a doua de la Universitatea din California de Sud în iunie.

LeBron, în vârstă de 39 de ani, este cel mai mare marcator de puncte al NBA și un câștigător de patru ori NBA. Veteranul intră în al 22-lea sezon în NBA.

El a semnat un nou contract de doi ani cu Lakers după sosirea lui Bronny la franciză.

Sezonul NBA 2024-25 începe pe 22 octombrie, cu Lakers în acțiune împotriva Minnesota Timberwolves, după ce campionii Boston Celtics se confruntă cu New York Knicks.