Marius Șumudică s-a enervat la conferința de presă: „Evit să răspund la întrebarea asta. Păi, îmi jigniți jucătorii!”

Marius Șumudică s-a pierdut cu firea în conferința de presă de după victoria cu Slobozia, scor 2-1. „Îmi jigniți jucătorii!”, a spus el, deranjat de întrebările reporterilor. Șumudică a mai afirmat că „arătăm mai bine decât am arătat când am venit”. Întrebat de cât timp mai are nevoie pentru a construi o echipă cu adevărat puternică, acesta a răspuns: „V-aș minți să vă spun șase luni, un an, trei luni”.

Marius Șumudică, deranjat de întrebările jurnaliștilor

Întrebat de când se va apropia prestația jucătorilor de nivelul galeriei, Marius Șumudică a început să se enerveze: „Nu, sunteți… Nu puteți să spuneți așa ceva, nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Evit să răspund la întrebarea asta. Păi, îmi jigniți jucătorii! Eu vă respect și sunt în fața dumneavoastră întotdeauna să răspund întrebărilor care mi se par…”.

A continuat, evident deranjat de turnura discuției: „Eu nu pot să spun că echipa Rapidului este slabă în momentul de față, nu pot să spun lucrul ăsta”.

„Suporterii noștri sunt fantastici, sunt extraordinari, dar nu pot… Ce să vă spun acum, că jucătorii mei sunt slabi? Că nu sunt fantastici? Nu, avem o galerie fantastică, am niște jucători fantastici”, a mai spus

Șumudică: Nu sunt psiholog

Referindu-se la golul Unirii, acesta a mai spus: „Trebuie să fim mai atenți și să nu mai luăm goluri din momente fixe, fiindcă nu se poate să primim gol meci de meci. Nu se poate!”.

Marius Șumudică a admis apoi că trebuie lucrat la mentalitatea jucătorilor: „Jucătorii sunt blocați, din punctul ăsta de vedere eu trebuie să-i deblochez. Și nu mi-e ușor nici mie, pentru că n-am făcut nici școală de psihologie, nu sunt psiholog, probabil sunt mai apropiat de ei, dar nu ține neapărat de mine”.

Șumudică a avut reacții și mai dure în conferințele de presă, reproșând jurnaliștilor că pun