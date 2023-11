Marius Șumudică, ieșire nervoasă la adresa reporterilor: „Altă întrebare idioată. Dar chiar idioată! Mi-e scârbă să mai vorbesc”

Marius Șumudică a revenit în țară după o nouă victorie cu Gaziantep, dar parcursul tot mai bun al echipei sale nu pare să-i fi îmbunătățit starea de spirit. Ajuns pe Aeroportul Otopeni, el s-a luat la ceartă cu reporterii din cauza întrebărilor pe care aceștia le puneau.

Șumudică, supărat pe jurnaliști

„Sunt obosit după drum, cu stresul… când iei o echipă de pe ultimul loc, cu zero puncte, și obții 5 victorii în 8 meciuri. E OK, dar deocamdată nu am realizat nimic. Important este să rămânem în prima ligă, să facem cât mai multe puncte”, a spus Marius Șumudică, potrivit

El a început apoi să le reproșeze reporterilor o parte din articolele pe care jurnaliștii români le-au preluat din presa sportivă turcă: „În România am văzut că scrieți că mă demit… voi asta știți să faceți, asta sunteți pregătiți. Că mă demit a doua zi, că am dansat, că m-am îmbrăcat cu … dar voi calculaserăți doar mânecile și fermoarul. Că am pantofi roșii, de parcă culoarea roșie nu mai există. Dar asta, asta scrieți voi în România”.

Șumudică, nervos: Mă întrebați niște tâmpenii!

El s-a enervat apoi iar după ce a fost întrebat dacă n-ar trebui ca Iordănescu să mizeze pe Drăguș în atac, în meciurile contra Israelului și a Elveției, dată fiind forma sa bună din ultima perioadă: „Altă întrebare idioată. Dar chiar idioată. Cum să vin eu acum, ce să-i spun lui Iordănescu, ”bagă-l pe Drăguș că e al lui Șumudică”? Iordănescu răspunde, el este antrenor și decide. Îmi puneți niște întrebări care nu își au rostul și creează polemică. Mă întrebați niște tâmpenii, mi-e și scârbă să mai vorbesc”.