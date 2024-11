Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris, la revenirea în România: „Pregătim Los Angeles 2028. Suntem încă tineri și cred că vom reuși să aducem mult mai multe medalii”

Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere și portdrapel al României la , a transmis un mesaj optimist cu ediția de la Los Angeles la orizont.

Mihaela Cambei, declarații la revenirea în România

Pentru halterofila în vârstă de 21 de ani a fost prima prezență la Jocurile Olimpice.

„Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că ați fost în număr atât de mare. Nu ne așteptam să fie atât de mare această primire. Ne-am bucurat cu toții enorm de mult să vă vedem aici. Mi-am văzut familia, ceea ce m-a și bucurat.

Mă bucur că am ajuns cu bine acasă, că am adus această medalie României și clubului meu, CSM Onești. Cred că o merităm pe deplin și ne dorim cât mai multe astfel de rezultate. Pregătim, de ce nu, Los Angeles 2028. Suntem încă tineri și cred că vom reuși să aducem mult mai multe medalii în următorul ciclu.

Am fost foarte bucuroasă și mândră să pot duce portdrapelul aseară, la ceremonia de închidere. Am resimțit sentimentele de pe podiumul olimpic, unde am și fost premiată cu această medalie. A fost ceva unic și va rămâne ceva unic”, a declarat Mihaela Cambei, citată de .

Medaliată cu argint olimpic după o evoluție remarcabilă

Mihaela Cambei a impresionat prin performanța sa de la haltere și a fost la un pas de aurul olimpic, fiind învinsă chiar la ultima încercare de campioana en-titre, chinezoaica Hou Zhihui. .

„Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care au fost în sală cu noi live, care au urmărit pe ecranele de acasă. Vreau să mulțumesc familiei, care mi-a dat viață. Vreau să mulțumesc clubului CSM Onești, doamnei Ingrid (n.r. – Istrate, directorul clubului). Vreau să mulțumesc întregului staff, domnului președinte de la Federația Română de Haltere, antrenorilor de la lot, de la club și tuturor oamenilor. Împreună am fost o echipă și am reușit să aducem această medalie acasă, în România. Mulțumesc din suflet”, a mai declarat Mihaela Cambei.