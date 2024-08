Mihai Leu, primele declarații după ce a ajuns la spital: Nu mai merg la Raliu

Mihai Leu a fost internat de urgență la Spitalul Fundeni din București. După o intervenție chirurgicală efectuată la Hunedoara pentru o complicație legată de cancerul de colon, medicii au decis să-l transfere la o unitate medicală din București.

Cunoscutul campion de box și raliu a transmis prin intermediul unei postări pe Facebook că se simte în siguranță și este îngrijit adecvat de personalul medical.

„Se pare că e totul în regulă. Acum să vedem. Sper să mă refac repede. Nu mai merg la Raliu acum, merg la viteză în Coastă și la Super Rally. Mă simt foarte bine, a apărut așa doar o mică problemă. Am făcut puțină febră și d-asta am venit urgent la domnul profesor Irinel Popescu, la București. Mă simt foarte bine, e totul ok. Sunt pe mâini bune, ale domnului profesor Irinel Popescu, cu care am o relație specială de când am fost operat de dânsul, în 2014.

Am încredere totală în domnul profesor”, a mărturisit Mihai Leu, în urmă cu puțin timp, pentru publicația .

Mihai Leu se luptă cu cancerul de colon din 2014, când a fost diagnosticat pentru prima dată. De-a lungul anilor, a suferit multiple intervenții chirurgicale, inclusiv două operații majore în primele luni de tratament. Acum, la vârsta de 55 de ani, acesta continuă să lupte cu această boală severă, demonstrând o reziliență remarcabilă.

Înainte de a fi diagnosticat cu cancer, Mihai Leu a avut o carieră de succes atât în box, cât și în raliuri. A câștigat titlul mondial WBO la categoria semimijlocie în 1997 și s-a retras neînvins din box din cauza unei accidentări. Ulterior, s-a dedicat competițiilor de raliu, unde a obținut titlul național în 2003 și trei titluri naționale la Viteză în Coastă. Aceste realizări subliniază versatilitatea și determinarea lui în fața oricărui obstacol, inclusiv problemele de sănătate.