Mircea Lucescu este oficial noul selecționer al naționalei: „Eu plec totuși cu un handicap. Ca să vă spun sincer, am făcut tot ce a fost posibil ca să nu vin la echipa națională” (FOTO, VIDEO)

Mircea Lucescu a acceptat oferta de a prelua echipa națională, a anunțat Federația Română de Fotbal, marți, într-o postare pe Facebook.

Mircea Lucescu, primele declarații după ce a revenit pe banca naționalei

Mircea Lucescu, care a mai fost pe banca primei reprezentative în anii `80, a susținut o serie de declarații, marți, într-o conferință de presă.

„Multe sentimente m-au încercat. În primul rând, nostalgia perioadei trecute, în care și ca jucător în echipa națională, și ca antrenor al echipei naționale am avut parte de momente extraordinare. În legătură cu cât a durat, păi ieri am stat vreo trei ore de vorbă, dar așa, în general, despre fotbal. Pentru că eu plec totuși cu un handicap. În ultimii ani am lipsit din fotbalul românesc. De când m-am întors, am încercat să văd la ce nivel suntem și ce se poate face. Am urmărit și echipa națională”, a declarat cel mai titrat antrenor român.

Noul selecționer spune că a „făcut tot ce a fost posibil” ca să nu vină la echipa națională

Lucescu susține că nu s-a „gândit niciun moment” că o să revină la cârma naționalei.

„Nu m-am gândit niciun moment că o să devin antrenorul echipei naționale sau că o să mi se propună acest lucru. De fapt, ca să vă spun sincer, am făcut tot ce a fost posibil ca să nu vin la echipa națională, în sensul în care era normal să dau antrenorilor tineri posibilitatea să meargă mai departe. Am vorbit cu Edi Iordănescu, pe care îl apreciez foarte mult, ceea ce a făcut la nivelul echipei naționale, am încercat să îl conving să facă un ciclu de 4-5 ani și să rămână alături de băieții ăștia, pentru că până la urmă grupul acesta era un grup compact, omogen, un grup care a reușit să aducă și bucurie suporterilor echipei naționale”, a mai declarat Mircea Lucescu.