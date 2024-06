Mourinho a semnat cu Fenerbahce pe stadion, în faţa a peste 45.000 de fani (VIDEO)

Jose Mourinho a fost numit duminică antrenor al grupării turce Fenerbahce Istanbul, iar ceremonia de prezentare şi semnarea contractului au avut loc pe stadionul Sukru Saracoglu. Arena a fost aproape plină, 45.000 de suporteri fiind prezenţi la momentul de gală al lui The Special One.

Mourinho a fluturat în aer tricoul galben al clubului înainte de a semna ceea ce se înțelege a fi un contract pe doi ani și le-a spus fanilor că l-au făcut să se simtă binevenit, potrivit .

„Vreau să-ți mulțumesc pentru dragostea ta, dragostea pe care am simțit-o din primul moment în care numele meu a fost conectat pentru prima dată cu Fenerbahce”, a spus el.

„În mod normal, un antrenor este iubit după victorii. În acest caz simt că sunt iubit înainte de victorii.

Jose Mourinho has been unveiled to Fenerbahce supporters as their new manager ✨

📹: FB TV

— Sky Sports News (@SkySportsNews)