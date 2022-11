Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB. Antrenorul a decis să plece de la vicecampioana României

Roș-albaștrii rămân din nou fără antrenor! Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB după înfrângerea cu U Cluj, din deplasare, scor final 2-1, potrivit prosport.ro.

Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB

Universitatea Cluj a câștigat meciul cu FCSB, cu scorul de 2 – 1, în ultimul joc al etapei 16 din SuperLigă.

Finanțatorul vicecampioanei, Gigi Becali, , iar în această dimineață, antrenorul a decis să plece de la vicecampioana României.

„Eu nu îl dau afară. Dacă el crede că vrea să plece, eu sunt de acord! De data asta nu îl mai țin! Eu ce răbdare să mai am? Nu vreau să fac rău oamenilor, nu vreau să dau eu oamenii afară, să îi supăr, dar nu am ce face”, a spus Gigi Becali, în cadrul unui interviu.

„Trebuie să spun adevărul, să mă ușurez. Îi supăr familia, copiii. Dar îi spun de atât de mult timp că vreau posesie. Uite la Hagi ce face, vezi acolo. Gică mi-a zis că îi antrenează cu mingea până vomită. Noi facem static…”, a completat acesta.

În urmă cu două săptămâni, Nicolae Dică a mai avut o tentativă de a demisiona după succesul cu UTA, din campionat, scor 2-1, însă atunci a fost întors din drum de către .

Gigi Becali, despre Nicolae Dică după U Cluj – FCSB 2-1

„De 22 de ani, nu am văzut așa ceva. Aici nu poți să mai cerți vreun jucător. Dacă cerți unui, doi, trei, are omul dreptate, dar dacă cerți toată echipa, .

Nu mai joacă niciunul. Bine, mi-a plăcut de Tavi, de asta m-am bucurat, că-l văd pe Tavi că și-a revenit. Și-a revenit, se mișcă pe teren, mai driblează, mai pasează.

E vina antrenorului, ce înseamnă? Eu spun ce văd și ce cred, dar nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut pe vremuri, nu mai fac așa ceva. Nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut. Poate era bine dacă-l lăsam să plece, dar nu mai contează, nu mai dau oamenii afară.

Să stea dacă vrea, dar, dacă mai vrea să-și dea demisia, . Nu e o invitație, eu spun adevărul, spun ce simt. N-aș putea să-l împing să-și dea demisia? Eu spun ce simt”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.