Novak Djokovic recunoaște că a avut un an „ciudat” până acum, când a câștigat titlul olimpic și medalia de aur la JO 2024

Djokovic consdieră aurul olimpic drept cel mai mare succes al său, după ce a câștigat premiul. recunoaște că a fost un an „ciudat”, în ciuda medaliei de aur olimpice.

Novak Djokovic a avut un an prost în 2024. Până ieri

Djokovic nu a avut nici pe departe cel mai bun an, pierzând meciurile pe care era de așteptat să le câștige, în timp ce a fost eliminat în finala de la Wimbledon.

Accidentarea a jucat, desigur, un rol important în recordul său de 29-7 din 2024, sârbul fiind obișnuit cu mult mai mult succes în această etapă a sezonului.

„Anul acesta a fost puțin ciudat pentru mine să nu câștig un titlu după mulți ani în care am câștigat cel puțin un titlu la mijlocul sezonului”, a spus Djokovic în conferința de presă finală.

„Dar am spus că Grand Slam-urile și Jocurile Olimpice sunt cel mai mare obiectiv pentru acest sezon și în special pentru Jocurile Olimpice, știind că asta ar putea fi ultima mea șansă la o medalie de aur.

Așa că am făcut tot ce am putut ca să mă pregătesc pentru această perioadă de Roland Garros, Wimbledon și pentru Jocurile Olimpice în cel mai bun mod posibil, pentru a putea fi în formă atunci când trebuie și, practic, să dau ce e mai bun din ce știu.

Accidentarea care a avut loc aici la Roland Garros m-a cam încurcat, dar am reușit totuși să joc la Wimbledon și poate că nu mă așteptam la atât de mult de la turneu.

Am jucat finala care a fost un mare succes. Am fost dominat în finală de Alcaraz, care a fost un jucător mult mai bun, dar venind la aceste jocuri olimpice am spus că mă simt ca și cum aș fi un jucător diferit față de jucătorul care am fost la Wimbledon.

Când m-am calificat în finală, m-am simțit puțin ușurat, deoarece acesta este obstacolul pe care nu l-am putut depăși în trecut.”

Cum a decurs 2024 pentru Novak Djokovic până acum?

După cum a și spus Djokovic, pregătirea pentru Jocurile Olimpice a fost obiectivul său final pentru sezon, ceea ce nu este surprinzător având în vedere disperarea lui să câștige medalia de aur.

Cu 99 de titluri, inclusiv 24 de Grand Slam-uri, el nu a reușit în mod constant să câștige premiul principal în competiția emblematică.

Sârbul are acum primul său titlu al anului, numărul doi mondial căutând acum succese suplimentare la US Open la sfârșitul acestei luni.